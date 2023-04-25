家電拼永續 伊萊克斯提前3年達成減碳目標 恆隆行新電商「restyle2050」吸塵器5折挖寶

世界地球日剛過，但永續行動不能停。聯合國提出17項永續發展目標，希望藉此引領全球透過決策和行動邁向永續，伊萊克斯作為首批承諾「科學基礎減碳目標倡議」的公司，致力實現《巴黎協定》防止全球氣候升溫1.5°C的目標，已提前3年實現2025年的預計減碳目標，達到溫室氣體排放範疇一和範疇二減少82%、範疇三減少25%，成為首批達成訂定目標的公司，且全球使用再生電源營運達98%，在海運方面也已使用35%的永續燃料運輸，並運用創新科技推動永續產品，全面傾力朝向2030年實現100%碳中和的營運模式。

而一般民眾最容易開始做起的，則是可以從糧食浪費問題開始著手。據聯合國報告統計有1/3的糧食產出從未被食用，全球每年約10億噸糧食遭到浪費，而台灣每年平均有高達384萬噸的糧食遭到浪費，每人每年浪費量更高居亞洲之冠。伊萊克斯集團為糧食問題盡一份心力，於2016年成立糧食基金會，提供各式食物相關援助。為了讓永續飲食觀念從小扎根，伊萊克斯更提供免費惜食教材，供全球教師教導孩童惜食理念，推出至今全球已有88,000位學童完成「FOOD HEROES食物超人」課程。

伊萊克斯台灣今年也在世界地球日完成了台灣食物超人培訓，同時邀請索艾克透過食材選擇、烹飪方式示範「低碳嫩雞鮮蔬地球餐」，以飲食工作者的角度使學童從不同角度學習惜食理念。伊萊克斯台灣總經理余倩梅指出，伊萊克斯期望透過課程與實際料理讓台灣學童建立惜食觀念，從小改善食物浪費的問題，同時持續推出主打高效、精準料理的極致美味系列廚房家電，幫助保留食材營養，減少食物浪費。

而代理眾多知名家電品牌的恆隆行，去年起也悄悄以循環永續為核心概念，成立新平台「restyle2050」，透過上架「不完美的商品」，讓這些商品能有機會回到市場被選擇，提倡「有意識的消費」，希望消費者在進行日常消費選擇時，可以更具有永續意識。