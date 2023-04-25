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英國品牌乳清蛋白檢出防腐劑 1380公斤邊境攔截

中央社／ 台北25日電

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，知名英國品牌健身用MYPROTEIN乳清蛋白（巧克力）被檢出防腐劑違規，共1批、1380公斤遭邊境攔截，全數退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有12項檢驗不合格產品，如印尼椰子糖塊、印度餐具、韓國決明子茶茶包等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

其中雙生兄弟有限公司從英國進口的「MYPROTEIN乳清蛋白（巧克力）（Myprotein-Impact Whey Protein, Natural Chocolate）」檢出防腐劑含量不符規定，被檢出防腐劑苯甲酸0.1g/kg違規。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，苯甲酸在台灣並未核准可使用於乳清蛋白，這是MYPROTEIN在過去2年來首次被檢出違規，將依規定提升抽驗比率，從原本的2%到10%提高至20%到50%。

此外，這次有2批自日本進口的扇貝均被檢出重金屬含量不符規定，分別由魚金貿易有限公司、大海瀅國際貿易有限公司進口，各有56公斤、96公斤，通通依規定退運或銷毀。

防腐劑 食藥署

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