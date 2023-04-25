質感輕食搭康普茶！安永集團Blue Fish Bar進駐忠泰
食材選物品牌「安永鮮物」母集團「安永集團」，繼國父紀念館附近的「Blue Fish樂魚漢堡」後，再創全新餐飲品牌「Blue Fish Bar」，主打舒心質感輕食搭配天然發酵康普茶特色調飲，展現率性自在的生活態度。「Blue Fish Bar」預計在4月29日，於NOKE忠泰樂生活商場五樓正式登場，到五月底前會有開幕優惠活動。
「Blue Fish Bar」落實安永集團推廣大健康的經營理念，強調舒緩身心感受的體驗，追求輕鬆適意的生活型態，期待在勞碌的都會生活中，透過高質感輕食，為都會人提供舒展身心的空間。
在這裏能夠品嘗甫獲國際金獎六連冠的安永鱸魚精、樂魚漢堡招牌魚堡；在餐飲內容上，以甘甜美味的海鮮揉合日式與西式的料理特色元素，在保持食材原始的鮮味特性上，開創多元飲食的想像空間。而以本土茶葉為基底，經過時間沉澱、天然發酵，帶有酸甜口感的康普茶，符合安永集團所重視的無添加理念，成為佐餐並調製特色飲品的首選。
安永集團致力於推廣安心飲食文化、追求食品安全，嚴選無毒、有機的在地當季好食材，強調從產地到餐桌，讓消費者直接感受安永集團的用心。目前旗下擁有宜蘭安永心食館三樓的「探索廚房」、台北大學三峽校區「學長的店」、台北市國父紀念館附近的「Blue Fish樂魚漢堡」、台大校園內的「M.D.明達館餐廳」，以及大直NOKE商場的「Blue Fish Bar」。
◎Blue Fish Bar
．訂位專線：02-8502-1178
．餐廳地址：台北市中山區樂群三路200號5樓
．營業時間：平日 （一、二、三、四、日）11:00～21:30、例假日前一天 （五、六）11:00～22:00
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