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峮峮也熱愛日藝術家 在台二推聯名系列五月開賣
年初時才登陸微風信義開設首間專賣店的Ground Y，出自山本耀司旗下，品牌近日推出台灣獨家限定的藝術家聯名系列，與日本藝術家笹田靖人（Yasuto Sasada）合作，新品並將於5月初在台灣公開銷售。
2014年問世的Ground Y，過往曾與多個動漫IP包含「怪醫黑傑克」、「新世紀福音戰士」、「鬼滅之刃」與「鏈鋸人」推出聯名款式，品牌並以不對稱剪裁、黑暗風格、無性別為特色，成為超越版型、年齡與身形的時裝之選。本次聯名系列並帶來藝術家笹田靖人筆下的三項主題：蝴蝶、野豬和奈良鹿，其中蝴蝶帶有輕盈、蛻變的意涵，而野豬在日本則有勇氣、飛躍與力量的象徵，最後奈良的鹿則為日本人視作神的使者；值得一提的是，蝴蝶、野豬和鹿也是日本遊戲卡牌「花札」（はなふだ）的48張圖像之一，因此既帶有遊戲、遊玩的意味，但背後同時與日本傳統文化息息相關。
出生於1985年的笹田靖人由於使用0.3毫米的圓珠筆作畫，其筆觸並具有豐富的奇想視野與細緻風格，2021年時，藝術家也曾與台灣藝人、以「炸裂舞」爆紅的啦啦隊人氣女孩峮峮合作推出聯名周邊商品。本次的Ground Y X 藝術家笹田靖人聯名款，將帶來花札轉印托特包、藝繪花札圓領長袖上衣、藝繪花札連帽外套、塗鴉Logo教練外套、繁花揮墨左裁垂墜襯衫...等多款商品，全數帶有笹田靖人的水墨油彩般亮眼色彩、但又具備藝術家獨特的宇宙觀。聯名系列將自5月1日（一）起於台灣銷售，更多資訊，亦可親洽Ground Y台北微風信義二樓專賣店詢問，或電洽：0900-015-531。
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