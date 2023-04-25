峮峮也熱愛日藝術家 在台二推聯名系列五月開賣

年初時才登陸微風信義開設首間專賣店的Ground Y，出自山本耀司旗下，品牌近日推出台灣獨家限定的藝術家聯名系列，與日本藝術家笹田靖人（Yasuto Sasada）合作，新品並將於5月初在台灣公開銷售。

2014年問世的Ground Y，過往曾與多個動漫IP包含「怪醫黑傑克」、「新世紀福音戰士」、「鬼滅之刃」與「鏈鋸人」推出聯名款式，品牌並以不對稱剪裁、黑暗風格、無性別為特色，成為超越版型、年齡與身形的時裝之選。本次聯名系列並帶來藝術家笹田靖人筆下的三項主題：蝴蝶、野豬和奈良鹿，其中蝴蝶帶有輕盈、蛻變的意涵，而野豬在日本則有勇氣、飛躍與力量的象徵，最後奈良的鹿則為日本人視作神的使者；值得一提的是，蝴蝶、野豬和鹿也是日本遊戲卡牌「花札」（はなふだ）的48張圖像之一，因此既帶有遊戲、遊玩的意味，但背後同時與日本傳統文化息息相關。