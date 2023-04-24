麥卡倫、波摩、拉弗格單桶原酒 入列聖佛力創辦人系列
蘇格蘭唯一連續三年蟬聯「最佳獨立裝瓶廠」的聖佛力（Signatory Vintage），今年推出「創辦人精選系列（Symington's Choice）」，臻選蒸餾於1997年、歷經25年歲月淬煉、來自麥卡倫、波摩、拉弗格酒廠的單桶原酒，台灣分別限量110瓶、130瓶以及10瓶，四月份起只在全台精選菸酒專賣店販售。
「創辦人精選系列」皆為創辦人親自選桶，再從中挑選三款令人驚艷的窖藏原酒。第一款「聖佛力1997 麥卡倫25年單桶原酒」陳年於西班牙100%初次填充的Oloroso雪莉桶，以55% 原桶強度裝瓶而成的珍稀佳釀。初聞感受到馥郁香氣中富含深色果乾的甜味，佐著淡淡核果香融合肉桂、香草溫潤的韻味，酒體呈深胡桃木色入口醇厚，濃郁黑巧克力、咖啡伴隨草本及烘烤的香氣，將口感的豐富性提高到新的境界，充分演繹極致的品味。
第二款「聖佛力1997波摩25年單桶原酒」於西班牙Oloroso雪莉桶中熟成，酒精濃度55.9%。入喉感受到老酒獨有的礦石融合著葡萄柚、酸橙的香氣於銅金色的酒體中迸發，同時伴隨著少有的蠟質口感、百香果、烤蘋果和鳳梨的風味以及清新的草本氣息，層層風味帶給味蕾豐富的洗禮。
最後一款則是全台灣僅有10瓶的「聖佛力1997拉弗格25年單桶原酒」，於波本豬頭桶中進行陳年，最後以52.2%的原桶強度進行裝瓶。琥珀色的酒體帶著鮮明的柑橘味以及烤海鮮的香氣，輕啜一口辛香料夾帶煙燻味層層沁到鼻間，隨後海岸氣息揉捻乾燥草本香繚繞，酒體展現層次分明的調性，尾韻雋永且悠長。
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