萬元以下吸拖多用無線吸塵器 Dibea X9旗艦新機很超值

普發6千花完了沒？趁著大筆現金在手，買家電最有感。Dyson台灣總代理恆隆行即日起推出「Dyson限時大撒幣 千萬紅包發不停」回饋活動，6月底前購買Dyson全系列商品（福利品除外）單筆滿8,000元並上網登錄發票號碼，即可獲得抽紅包機會1次，1張發票即享1次抽獎機會，共有2,000、4,000、6,000、8,000、10,000元5種面額禮券，共祭出千萬紅包好禮。

搭配紅包活動同步推出Dyson超強明星產品優惠組合，包含Dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器搭Dyson V8 Focus Mattress無線手持吸塵器，原價40,800元，優惠價只要29,900元，現省破萬元；Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機HP09搭Dyson Supersonic HD08 吹風機，優惠價39,900元；還有Dyson Supersonic HD08吹風機搭 Dyson Airwrap多功能造型器全系列HS05優惠價27,900元，最高現折10,900元。

如果預算只有萬元以下，近期新推出的Dibea X9無線濕拖兩用高階吸塵器也搶搭普發現金話題送上限時優惠，6月底前官網購買，即可以8,399元的優惠價入手，還贈送價值2,799元LED智能拖地吸頭，一次享有吸地、濕拖、除蟎、拋光全方位功能，對預算有限的民眾來說非常超值。