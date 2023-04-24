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萬元以下吸拖多用無線吸塵器 Dibea X9旗艦新機很超值

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
可拆卸充電的電池，最長可使用60分鐘⻑效續航不斷電。記者黃筱晴／攝影
可拆卸充電的電池，最長可使用60分鐘⻑效續航不斷電。記者黃筱晴／攝影

普發6千花完了沒？趁著大筆現金在手，買家電最有感。Dyson台灣總代理恆隆行即日起推出「Dyson限時大撒幣 千萬紅包發不停」回饋活動，6月底前購買Dyson全系列商品（福利品除外）單筆滿8,000元並上網登錄發票號碼，即可獲得抽紅包機會1次，1張發票即享1次抽獎機會，共有2,000、4,000、6,000、8,000、10,000元5種面額禮券，共祭出千萬紅包好禮。

搭配紅包活動同步推出Dyson超強明星產品優惠組合，包含Dyson V12 Detect Slim Total Clean無線吸塵器搭Dyson V8 Focus Mattress無線手持吸塵器，原價40,800元，優惠價只要29,900元，現省破萬元；Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機HP09搭Dyson Supersonic HD08 吹風機，優惠價39,900元；還有Dyson Supersonic HD08吹風機搭 Dyson Airwrap多功能造型器全系列HS05優惠價27,900元，最高現折10,900元。

如果預算只有萬元以下，近期新推出的Dibea X9無線濕拖兩用高階吸塵器也搶搭普發現金話題送上限時優惠，6月底前官網購買，即可以8,399元的優惠價入手，還贈送價值2,799元LED智能拖地吸頭，一次享有吸地、濕拖、除蟎、拋光全方位功能，對預算有限的民眾來說非常超值。

Dibea X9外型有著搶眼的曜石黑與紅釉色系，機身採用目前主流的直立式設計，擁有28kPa強勁吸力，以及內含雙HEPA濾網的6道精密過濾系統，除了主刷頭LED滾筒地刷，組合還內附二合一扁毛刷、長扁吸頭、軟羽除塵刷、伸縮延長軟管，以及電動除蟎刷，滿足各種空間情境的清潔需求。此次檔期贈送的吸拖兩用的LED拖地頭更內建350ml大水箱，透過機身上的大螢幕LED觸控面板，可隨時調整乾擦、濕拖，以及有無吸力的模式，出水量也可自由調控。2款主吸頭前方還都貼心設置了LED照明燈，床底、沙發下、昏暗的縫隙角落灰塵都無所遁形。

6月底前於A-BUBU官網購買Dibea X9無線濕拖兩用高階吸塵器，優惠價8,399元，還贈送價值2,799元LED智能拖地吸頭。圖／A-BUBU提供
6月底前於A-BUBU官網購買Dibea X9無線濕拖兩用高階吸塵器，優惠價8,399元，還贈送價值2,799元LED智能拖地吸頭。圖／A-BUBU提供
集塵桶可一鍵倒塵不沾手，集塵桶與HEPA濾網皆可下水清洗，拆裝清潔超簡單。記者黃筱晴／攝影
集塵桶可一鍵倒塵不沾手，集塵桶與HEPA濾網皆可下水清洗，拆裝清潔超簡單。記者黃筱晴／攝影
換上S型螺旋電動除蟎滾刷，每分鐘震動高達75,000次，有效吸除藏身床鋪、沙發中的塵蟎等過敏原。記者黃筱晴／攝影
換上S型螺旋電動除蟎滾刷，每分鐘震動高達75,000次，有效吸除藏身床鋪、沙發中的塵蟎等過敏原。記者黃筱晴／攝影
機身上的LED大螢幕，除了顯示各種模式、電量等資訊，觸控操作也相當直覺，環形燈的顏色更讓使用者能一眼辨識目前的使用模式。記者黃筱晴／攝影
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350ml大水箱，一次加水就可滿足一般家庭的掃除需求。記者黃筱晴／攝影
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自驅式滾筒絨毛地刷，使用時會同步驅動，讓使用者輕鬆操控方向，前側更貼心內建LED照明燈。記者黃筱晴／攝影
自驅式滾筒絨毛地刷，使用時會同步驅動，讓使用者輕鬆操控方向，前側更貼心內建LED照明燈。記者黃筱晴／攝影
Dibea X9無線濕拖兩用高階吸塵器，內含多款吸頭配件，可靈活搭配各種不同的使用情境與需求。記者黃筱晴／攝影
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