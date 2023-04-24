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孫振再摘Red Bull BC One台灣冠軍 將出戰巴黎總決賽

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
Red Bull BC One 台灣決賽B-Girl冠軍由同樣是霹靂舞國家隊的B-Girl Jia-Li （楊加力）奪下。圖／Red Bull提供。
Red Bull BC One 台灣決賽B-Girl冠軍由同樣是霹靂舞國家隊的B-Girl Jia-Li （楊加力）奪下。圖／Red Bull提供。

霹靂舞年度盛事Red Bull BC One Cypher Taiwan，日前在台北CORNER MAX激烈對戰，現場超過500名觀眾與25萬名線上觀眾見證冠軍誕生，最終由現役霹靂舞國手B-Boy Quake（孫振）擊敗國訓中心室友B-Boy LILMA（劉承德）二度奪冠；而跟孫振同樣來自City4/KGB Crew 的現役霹靂舞國手B-Girl Jia Li（楊加力），也擊敗對手B-Girl Sophia（許馥雅）贏得B-Girl冠軍，他們將代表台灣前往巴黎，爭取在10月21日Red Bull BC One世界總決賽的最後席次。

孫振分享：「Red Bull BC One是我從小就夢寐以求的殿堂。去年很幸運能受邀擔任紐約總決賽的種子，雖然很可惜當時沒能比到最後。今年我從海選一路闖關，希望能在Last Chance Cypher獲得總決賽門票，再次站上這個舞台。」

「我要將冠軍獻給支持我的爸爸。」Red Bull BC One 台灣決賽B-Girl冠軍由同樣是霹靂舞國家隊的B-Girl Jia-Li （楊加力）奪下。她在最終一戰對上年僅16歲的B-Girl Sophia（許馥雅），加力以大量技術風格跟頭轉、細膩的手部動作細節配合良好的音樂性，展現其苦練的成果。

Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，已累積超過上萬名霹靂舞者報名參加，更被視為全球霹靂舞一對一賽事的最高殿堂。除了舞蹈招數及技巧，Red Bull BC One亦重視個人風格，舞者必須展現自己的舞步來進行一對一Battle，相當考驗舞技及現場掌握度，因此成為全世界霹靂舞者挑戰的賽事目標。

B-Boy Quake (孫振) 以爆發力與創意招式，二度奪下Red Bull BC One台灣冠軍寶座。圖／Red Bull提供。
B-Boy Quake (孫振) 以爆發力與創意招式，二度奪下Red Bull BC One台灣冠軍寶座。圖／Red Bull提供。
B-Boy Quake（孫振）一路從16強對戰、8強戰均取得評審壓倒性青睞。圖／Red Bull提供。
B-Boy Quake（孫振）一路從16強對戰、8強戰均取得評審壓倒性青睞。圖／Red Bull提供。
B-Girl Jia Li楊加力（右）以極具爆發力的技術招式，最後獲得Red Bull BC One B-Girl冠軍。圖／Red Bull提供。
B-Girl Jia Li楊加力（右）以極具爆發力的技術招式，最後獲得Red Bull BC One B-Girl冠軍。圖／Red Bull提供。
Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，已累積超過上萬名霹靂舞者報名參加。圖／Red Bull提供。
Red Bull BC One自2004年舉辦首屆以來，已累積超過上萬名霹靂舞者報名參加。圖／Red Bull提供。

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