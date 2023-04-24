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珍珠設計暗藏寓意又活潑！台灣設計師母親節獻青春新品

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
OLIVIA YAO JEWELLERYHAUTE Akoya月光石珍珠項鍊，7,560元；HAUTE Akoya月光石珍珠耳環，10,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERYHAUTE Akoya月光石珍珠項鍊，7,560元；HAUTE Akoya月光石珍珠耳環，10,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

母親節將至，珍珠與「孕育」緊密連結，可說是最適合母親的寶石。台灣珠寶設計師OLIVIA YAO JEWELLERY今年首度與台灣藝術家LUPA聯名合作，推出「波瑟芬妮Persephone」收藏畫作禮卡，以希臘神話中的春天女神勾勒出女性從少女到母親的成長，凡於母親節檔期（門市至5月14日、官網至5月15日止）消費，即可獲得一組畫作禮卡，期間滿額最高折600元，Akoya系列選品將於官網推出一日驚喜快閃優惠。除了禮盒外，品牌今年各特地這次更獻上Akoya珍珠月光石彩寶系列，以及和日本工坊合作的K金款式手鍊，透過光澤優雅獨特的Akoya珍珠，與象徵富貴、美好的月光石相襯，刻畫女性溫柔且堅強的能量。

而另一設計師輕珠寶品牌ARTISMI，今年以象徵傳承的「奶奶的珍珠項鍊」為發想，設計則為優雅的珍珠注入年輕活力。本次選用形狀更多元靈活的淡水珍珠為主角，米粒珍珠穿插彩色碧璽，設計饒富童趣，強力磁扣更裝飾象徵閃耀的星型與代表愛無限的∞符號。結合小顆金球的Laccio Pearl Bracelet手鍊，則以打結裝飾象徵親子間的親情羈絆。Triple Beam Pearl Necklace珍珠項鍊以3顆較大的珍珠作為視覺焦點，油2毫米迷你珍珠串起整條項鍊，散發知性氣息；不對稱的Effrene Pearl Necklace珍珠項鍊，則是以鎖骨為界，一邊是較有份量感的大顆珍珠，另一邊是精緻的小珍珠。全新的溫柔漸變珍珠耳環與典雅鑲鑽大珍珠耳環，則推薦喜歡耳飾的時髦媽媽。ARTISMI母親節限定系列自其日起至5月20日前於官網上市，指定商品可享9折優惠。

OLIVIA YAO JEWELLERY HAUTE Akoya月光石珍珠項鍊，7,560元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY HAUTE Akoya月光石珍珠項鍊，7,560元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
ARTISMI溫柔漸變珍珠耳環（Mossa Pearl Earring），6,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI溫柔漸變珍珠耳環（Mossa Pearl Earring），6,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI典雅珍珠頸鍊（Triple Beam Pearl Necklace），4,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI典雅珍珠頸鍊（Triple Beam Pearl Necklace），4,800元。圖／ARTISMI提供
（從上至下）OLIVIA YAO JEWELLERY Pollio愛奧尼金環珍珠耳窩夾，3,680元；Tyche飄搖金色珍珠戒指，3,980元；Calla金色海芋耳環，3,980元；Pollio迷你愛奧尼珍珠耳夾，3,700元；Hermes生之旋律雙指戒，3,700元；Tyche純淨之息銀色耳環，3,980元；Cally海芋珍珠戒指，3,890元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
（從上至下）OLIVIA YAO JEWELLERY Pollio愛奧尼金環珍珠耳窩夾，3,680元；Tyche飄搖金色珍珠戒指，3,980元；Calla金色海芋耳環，3,980元；Pollio迷你愛奧尼珍珠耳夾，3,700元；Hermes生之旋律雙指戒，3,700元；Tyche純淨之息銀色耳環，3,980元；Cally海芋珍珠戒指，3,890元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
ARTISMI本次採用最高3A等級的高品質天然淡水珍珠，以大小珍珠排列組合，創造正式中帶有一絲活力的年輕氛圍。圖／ARTISMI提供
ARTISMI本次採用最高3A等級的高品質天然淡水珍珠，以大小珍珠排列組合，創造正式中帶有一絲活力的年輕氛圍。圖／ARTISMI提供
OLIVIA YAO JEWELLERY HAUTE Akoya珍珠月光石耳環，10,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY HAUTE Akoya珍珠月光石耳環，10,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
ARTISMI優雅扭結珍珠手鍊（Laccio Pearl Bracelet），3,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI優雅扭結珍珠手鍊（Laccio Pearl Bracelet），3,500元。圖／ARTISMI提供
OLIVIA YAO JEWELLERY Pollio愛奧尼金環珍珠耳窩夾，3,680元；Hermes生之旋律雙指戒，3,700元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY Pollio愛奧尼金環珍珠耳窩夾，3,680元；Hermes生之旋律雙指戒，3,700元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
ARTISMI優雅扭結珍珠手鍊（Laccio Pearl Bracelet），3,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI優雅扭結珍珠手鍊（Laccio Pearl Bracelet），3,500元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI不對稱彩虹碧璽珍珠項鍊（Effrene Pearl Tourmaline Necklace），3,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI不對稱彩虹碧璽珍珠項鍊（Effrene Pearl Tourmaline Necklace），3,800元。圖／ARTISMI提供
OLIVIA YAO JEWELLERY Swirl俐落圓弧小珍珠耳窩夾，2,860元，與藝術家收藏禮卡。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY Swirl俐落圓弧小珍珠耳窩夾，2,860元，與藝術家收藏禮卡。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY Tyche純淨之息金色耳環，3,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY Tyche純淨之息金色耳環，3,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY與日本工坊合作之經 Akoya K金手鍊，16,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供
OLIVIA YAO JEWELLERY與日本工坊合作之經 Akoya K金手鍊，16,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供

母親節 畫作

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