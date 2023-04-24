珍珠設計暗藏寓意又活潑！台灣設計師母親節獻青春新品

母親節將至，珍珠與「孕育」緊密連結，可說是最適合母親的寶石。台灣珠寶設計師OLIVIA YAO JEWELLERY今年首度與台灣藝術家LUPA聯名合作，推出「波瑟芬妮Persephone」收藏畫作禮卡，以希臘神話中的春天女神勾勒出女性從少女到母親的成長，凡於母親節檔期（門市至5月14日、官網至5月15日止）消費，即可獲得一組畫作禮卡，期間滿額最高折600元，Akoya系列選品將於官網推出一日驚喜快閃優惠。除了禮盒外，品牌今年各特地這次更獻上Akoya珍珠月光石彩寶系列，以及和日本工坊合作的K金款式手鍊，透過光澤優雅獨特的Akoya珍珠，與象徵富貴、美好的月光石相襯，刻畫女性溫柔且堅強的能量。

而另一設計師輕珠寶品牌ARTISMI，今年以象徵傳承的「奶奶的珍珠項鍊」為發想，設計則為優雅的珍珠注入年輕活力。本次選用形狀更多元靈活的淡水珍珠為主角，米粒珍珠穿插彩色碧璽，設計饒富童趣，強力磁扣更裝飾象徵閃耀的星型與代表愛無限的∞符號。結合小顆金球的Laccio Pearl Bracelet手鍊，則以打結裝飾象徵親子間的親情羈絆。Triple Beam Pearl Necklace珍珠項鍊以3顆較大的珍珠作為視覺焦點，油2毫米迷你珍珠串起整條項鍊，散發知性氣息；不對稱的Effrene Pearl Necklace珍珠項鍊，則是以鎖骨為界，一邊是較有份量感的大顆珍珠，另一邊是精緻的小珍珠。全新的溫柔漸變珍珠耳環與典雅鑲鑽大珍珠耳環，則推薦喜歡耳飾的時髦媽媽。ARTISMI母親節限定系列自其日起至5月20日前於官網上市，指定商品可享9折優惠。 OLIVIA YAO JEWELLERY HAUTE Akoya月光石珍珠項鍊，7,560元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 ARTISMI溫柔漸變珍珠耳環（Mossa Pearl Earring），6,800元。圖／ARTISMI提供 ARTISMI典雅珍珠頸鍊（Triple Beam Pearl Necklace），4,800元。圖／ARTISMI提供 （從上至下）OLIVIA YAO JEWELLERY Pollio愛奧尼金環珍珠耳窩夾，3,680元；Tyche飄搖金色珍珠戒指，3,980元；Calla金色海芋耳環，3,980元；Pollio迷你愛奧尼珍珠耳夾，3,700元；Hermes生之旋律雙指戒，3,700元；Tyche純淨之息銀色耳環，3,980元；Cally海芋珍珠戒指，3,890元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 ARTISMI本次採用最高3A等級的高品質天然淡水珍珠，以大小珍珠排列組合，創造正式中帶有一絲活力的年輕氛圍。圖／ARTISMI提供 OLIVIA YAO JEWELLERY HAUTE Akoya珍珠月光石耳環，10,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 ARTISMI優雅扭結珍珠手鍊（Laccio Pearl Bracelet），3,500元。圖／ARTISMI提供 OLIVIA YAO JEWELLERY Pollio愛奧尼金環珍珠耳窩夾，3,680元；Hermes生之旋律雙指戒，3,700元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 ARTISMI優雅扭結珍珠手鍊（Laccio Pearl Bracelet），3,500元。圖／ARTISMI提供 ARTISMI不對稱彩虹碧璽珍珠項鍊（Effrene Pearl Tourmaline Necklace），3,800元。圖／ARTISMI提供 OLIVIA YAO JEWELLERY Swirl俐落圓弧小珍珠耳窩夾，2,860元，與藝術家收藏禮卡。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 OLIVIA YAO JEWELLERY Tyche純淨之息金色耳環，3,980元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供 OLIVIA YAO JEWELLERY與日本工坊合作之經 Akoya K金手鍊，16,800元。圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供