珍珠設計暗藏寓意又活潑！台灣設計師母親節獻青春新品
母親節將至，珍珠與「孕育」緊密連結，可說是最適合母親的寶石。台灣珠寶設計師OLIVIA YAO JEWELLERY今年首度與台灣藝術家LUPA聯名合作，推出「波瑟芬妮Persephone」收藏畫作禮卡，以希臘神話中的春天女神勾勒出女性從少女到母親的成長，凡於母親節檔期（門市至5月14日、官網至5月15日止）消費，即可獲得一組畫作禮卡，期間滿額最高折600元，Akoya系列選品將於官網推出一日驚喜快閃優惠。除了禮盒外，品牌今年各特地這次更獻上Akoya珍珠月光石彩寶系列，以及和日本工坊合作的K金款式手鍊，透過光澤優雅獨特的Akoya珍珠，與象徵富貴、美好的月光石相襯，刻畫女性溫柔且堅強的能量。
而另一設計師輕珠寶品牌ARTISMI，今年以象徵傳承的「奶奶的珍珠項鍊」為發想，設計則為優雅的珍珠注入年輕活力。本次選用形狀更多元靈活的淡水珍珠為主角，米粒珍珠穿插彩色碧璽，設計饒富童趣，強力磁扣更裝飾象徵閃耀的星型與代表愛無限的∞符號。結合小顆金球的Laccio Pearl Bracelet手鍊，則以打結裝飾象徵親子間的親情羈絆。Triple Beam Pearl Necklace珍珠項鍊以3顆較大的珍珠作為視覺焦點，油2毫米迷你珍珠串起整條項鍊，散發知性氣息；不對稱的Effrene Pearl Necklace珍珠項鍊，則是以鎖骨為界，一邊是較有份量感的大顆珍珠，另一邊是精緻的小珍珠。全新的溫柔漸變珍珠耳環與典雅鑲鑽大珍珠耳環，則推薦喜歡耳飾的時髦媽媽。ARTISMI母親節限定系列自其日起至5月20日前於官網上市，指定商品可享9折優惠。
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