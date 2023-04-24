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米蘭設計周／VERSACE沙發好優雅 LOEWE椅很幽默

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Versace Home全新系列Discovery Sofa以現代感十足的人字斜紋圖案為設計靈感，可自由選配布料或皮革款式。圖／Versace提供
Versace Home全新系列Discovery Sofa以現代感十足的人字斜紋圖案為設計靈感，可自由選配布料或皮革款式。圖／Versace提供

本週末完美落幕的米蘭設計周上，許多精品品牌攜手著名家具設計師，創作出別具品牌特色的家飾系列。Versace創意總監Donatella Versace再度與Luxury Living Group，以及ps+a studio當代建築師Roberto Palomba和Ludovica Serafini攜手合作，以黑盒子的概念打造150坪的展覽空間，在反光天花板及背光絲綢布料構建宛如歌劇院的當代藝術空間內，數個展區共同呈現Versace Home全新系列。焦點是採用紓壓設計的Zensational組合式沙發，流線設計靈感來自於古典主義與神話，鱷魚皮革飾面呼應Versace 2023年秋冬系列時裝秀，完美結合華麗的巴洛克印花和緹花圖案。 另一重點Discovery系列包括沙發、圓桌、椅子，設計簡約細節貴氣。

訴求精緻面料的Loro Piana，則展出阿根廷設計師暨藝術家Cristián Mohaded的最新創作主題「Apachetas」，並於品牌米蘭總部佈置裝置藝術。Apachetas是安第斯山脈中用來標記路徑和通道的成疊石塊，由幾個世紀以來的旅人所累積堆疊成巨大的石塔，向大地之母Pachamama的神靈致敬。藝術家在品牌總部創做出12座高達8公尺的石塔，由Mohaded所設計的沙發、扶手椅、長凳、桌子等家具就擺設在石塔間，讓步入的參觀者變成了旅人，感受透過將不同紋理和材質所呈現出的原創對比性。

LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。LOEWE Chairs以編織工藝為主題，不同編織技巧和不同材質，為柔軟材質賦予雕塑般形態。例如品牌包款常用 的皮革及酒椰葉纖維、剪羊毛及毛氈等，並以鮮艷色彩襯托其編織特色。LOEWE更重新解構尋常的木條椅（Stick Chair），共有30張木條椅經過各種編織技術裝飾裝飾，當中22張是原裝骨董。另外有8張比利時Vincent Sheppard公司推出的Lloyd Loom扶手椅，以著名耐用的Lloyd Loom織品聞名，透過別開生面的編織體現椅子本身的實用功能及裝飾價值。

Loro Piana家居部門於米蘭設計週展出的Apacheta沙發與矮桌。圖／Loro Piana提供
Loro Piana家居部門於米蘭設計週展出的Apacheta沙發與矮桌。圖／Loro Piana提供
Versace Home全新系列，焦點是採用紓壓設計的Zensational組合式沙發，靈感來自於古典主義與神話，，鱷魚皮革飾面精心呼應Versace 2023年秋冬系列時裝秀，完美結合巴洛克印花和緹花圖案，展現極致華麗的品牌風格。圖／Versace提供
Versace Home全新系列，焦點是採用紓壓設計的Zensational組合式沙發，靈感來自於古典主義與神話，，鱷魚皮革飾面精心呼應Versace 2023年秋冬系列時裝秀，完美結合巴洛克印花和緹花圖案，展現極致華麗的品牌風格。圖／Versace提供
LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。圖／LOEWE提供
LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。圖／LOEWE提供
LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。圖／LOEWE提供
LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。圖／LOEWE提供
LOEWE Chairs椅子展的纏繞木條椅。圖／LOEWE提供
LOEWE Chairs椅子展的纏繞木條椅。圖／LOEWE提供
Loro Piana家居部門於米蘭設計週展出現場。圖／Loro Piana提供
Loro Piana家居部門於米蘭設計週展出現場。圖／Loro Piana提供
Loro Piana家居部門於米蘭設計週展出現場。圖／Loro Piana提供
Loro Piana家居部門於米蘭設計週展出現場。圖／Loro Piana提供
LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。圖／LOEWE提供
LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。圖／LOEWE提供
LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。圖／LOEWE提供
LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。圖／LOEWE提供
LOEWE Chairs椅子展的編織鋁箔木條椅。圖／LOEWE提供
LOEWE Chairs椅子展的編織鋁箔木條椅。圖／LOEWE提供

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