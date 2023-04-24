米蘭設計周／VERSACE沙發好優雅 LOEWE椅很幽默
本週末完美落幕的米蘭設計周上，許多精品品牌攜手著名家具設計師，創作出別具品牌特色的家飾系列。Versace創意總監Donatella Versace再度與Luxury Living Group，以及ps+a studio當代建築師Roberto Palomba和Ludovica Serafini攜手合作，以黑盒子的概念打造150坪的展覽空間，在反光天花板及背光絲綢布料構建宛如歌劇院的當代藝術空間內，數個展區共同呈現Versace Home全新系列。焦點是採用紓壓設計的Zensational組合式沙發，流線設計靈感來自於古典主義與神話，鱷魚皮革飾面呼應Versace 2023年秋冬系列時裝秀，完美結合華麗的巴洛克印花和緹花圖案。 另一重點Discovery系列包括沙發、圓桌、椅子，設計簡約細節貴氣。
訴求精緻面料的Loro Piana，則展出阿根廷設計師暨藝術家Cristián Mohaded的最新創作主題「Apachetas」，並於品牌米蘭總部佈置裝置藝術。Apachetas是安第斯山脈中用來標記路徑和通道的成疊石塊，由幾個世紀以來的旅人所累積堆疊成巨大的石塔，向大地之母Pachamama的神靈致敬。藝術家在品牌總部創做出12座高達8公尺的石塔，由Mohaded所設計的沙發、扶手椅、長凳、桌子等家具就擺設在石塔間，讓步入的參觀者變成了旅人，感受透過將不同紋理和材質所呈現出的原創對比性。
LOEWE今年的新作以椅子為主角，於Palazzo Isimbardi庭院展出。LOEWE Chairs以編織工藝為主題，不同編織技巧和不同材質，為柔軟材質賦予雕塑般形態。例如品牌包款常用 的皮革及酒椰葉纖維、剪羊毛及毛氈等，並以鮮艷色彩襯托其編織特色。LOEWE更重新解構尋常的木條椅（Stick Chair），共有30張木條椅經過各種編織技術裝飾裝飾，當中22張是原裝骨董。另外有8張比利時Vincent Sheppard公司推出的Lloyd Loom扶手椅，以著名耐用的Lloyd Loom織品聞名，透過別開生面的編織體現椅子本身的實用功能及裝飾價值。
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