馬祖酒廠攜手琉璃工房 光之引頂級5年陳高限量預購

歷經一年的構思、討論與反覆修改，馬祖酒廠攜手琉璃工房與承釀淳酒業，以在馬祖佇立120年、國內唯一建在懸崖邊的東引燈塔為靈感，在「守護」的概念下，攜手推出「光之引」50度頂級5年陳年高粱限量酒。酒瓶造型以燈塔的光芒為意象，分別有「北疆晨曦」、「浪漫藍眼淚」、「芹壁繽紛」三款；其中「北疆晨曦」限量1200瓶，「浪漫藍眼淚」限量1000瓶，「芹壁繽紛」限量800瓶，總數為2000瓶。新酒款預定自4月25日起開放預購，原價9800元，限時預購優惠價7800元，預購優惠至5月15日截止，數量有限，售完為止。

「光之引」50度頂級5年陳年高粱酒色清亮透徹，香氣清雅，伴有淡淡果香及穀香，尾韻細緻層次分明，具有海島氣息。馬祖酒廠總經理劉九銘表示：「『光之引』限量酒，盛裝馬祖頂級五年陳年高粱酒，承襲純糧固態發酵釀酒工藝，窖藏在得天獨厚的花崗岩坑道中，經由時間點滴與坑道寒氣的熟成醞釀，淬煉出醇化佳釀。」

光之引「北疆晨曦」款，限量1200瓶。圖／承釀淳酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

琉璃工房品牌營運長蔡和珍指出，酒瓶的綠、藍、金三個顏色，分別象徵馬祖最具特色的聚落、藍眼淚與燈塔。瓶身的燈塔光芒線條，自上而下放射開展，海浪紋飾在琉璃的折射下，搖曳擺盪出迷人光影，訴說著馬祖獨有的歷史故事。

光之引「浪漫藍眼淚」款，限量1000瓶。圖／承釀淳酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

承釀淳董事長謝承和表示，透過琉璃與馬祖高粱的完美結合，希望讓有去過、或還沒有到過馬祖的人，都能透過這瓶「光之引」，感受到馬祖的獨特自然人文景觀。

光之引「芹壁繽紛」款，限量800瓶。圖／承釀淳酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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