lululemon經典瑜珈服飾再升級 結合創新材質如第二層肌膚

在高檔瑜珈服飾市場中，幾乎是沒有敵手的加拿大品牌lululemon讓經典暢銷系列單品再升級，舒適感再優化，結合創新面料，讓消費者有更佳穿著體驗。還邀請了韓國知名模特兒Irene Kim演繹， 如何將瑜伽服飾融入日常穿搭。

一直以來，lululemon的瑜珈服飾，備受女性消費者的喜愛，其中的Align™ 系列更是長年暢銷的人氣款。這一季品牌為了傳達「自信」和增添「幸福」，提出 Get into it企劃，於是透過Align™ 系列的服飾，來延續產品創新理念以及永續精神。在這系列，lululemon使用Nulu™ 材質製成，並將其奶油般柔軟面料觸感、輕盈支撐及符合人體工學的設計，讓「Science of Feel觸感科學」發揮到極致，當穿就有如第二層肌膚般。而且除了經典緊身瑜伽褲之外，也增添了像是寬褲、單車褲以及喇叭褲等多樣單品。同時，lululemon還把研發長達兩年的Bio-nylon面料首次加入，藉由生物科技創造更加善待地球環境的商品。

韓國知名模特兒Irene Kim演繹lululemon Align™ 系列服飾。圖／lululemon提供

而電商平台STUDIO DOE則是推出Balance輕運動機能系列服飾，維持簡練流暢的輪廓，不僅成為運動不可或缺的單品，融入日常穿搭也時髦有型。STUDIO DOE採用彈性面料製成，除了親膚舒適更有包覆性，可隨心選擇顏色和尺寸自由購買，創造出不同搭配組合。像是Balance Y型美背運動Bra背心，有別於常見的運動背心，彈性面料結合前削肩、後直角Y字的輪廓設計，足夠包覆性不過度擠壓側邊，營造窄背集中顯瘦的視覺效果；內含可拆式連杯薄墊提托胸型，強調貼近人體線條的舒適度。

韓國知名模特兒Irene Kim演繹lululemon Align™ 系列服飾。圖／lululemon提供

STUDIO DOE Balance Y型美背運動Bra背心，1,280元。圖／STUDIO DOE提供

lululemon Align™ 系列High Neck背心，2,280元。圖／lululemon提供

lululemon Align™ 系列高腰短褲1,980元。圖／lululemon提供

lululemon Align™ 系列背心，1,980元。圖／lululemon提供

lululemon Align™ 系列附口袋緊身瑜伽褲，4,480元。圖／lululemon提供

lululemon Align™ 系列緊身瑜伽褲，3,480元。圖／lululemon提供