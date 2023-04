lululemon經典瑜珈服飾再升級 結合創新材質如第二層肌膚

在高檔瑜珈服飾市場中,幾乎是沒有敵手的加拿大品牌lululemon讓經典暢銷系列單品再升級,舒適感再優化,結合創新面料,讓消費者有更佳穿著體驗。還邀請了韓國知名模特兒Irene Kim演繹, 如何將瑜伽服飾融入日常穿搭。

一直以來,lululemon的瑜珈服飾,備受女性消費者的喜愛,其中的Align™ 系列更是長年暢銷的人氣款。這一季品牌為了傳達「自信」和增添「幸福」,提出 Get into it企劃,於是透過Align™ 系列的服飾,來延續產品創新理念以及永續精神。在這系列,lululemon使用Nulu™ 材質製成,並將其奶油般柔軟面料觸感、輕盈支撐及符合人體工學的設計,讓「Science of Feel觸感科學」發揮到極致,當穿就有如第二層肌膚般。而且除了經典緊身瑜伽褲之外,也增添了像是寬褲、單車褲以及喇叭褲等多樣單品。同時,lululemon還把研發長達兩年的Bio-nylon面料首次加入,藉由生物科技創造更加善待地球環境的商品。

韓國知名模特兒Irene Kim演繹lululemon Align™ 系列服飾。圖/lululemon提供

而電商平台STUDIO DOE則是推出Balance輕運動機能系列服飾,維持簡練流暢的輪廓,不僅成為運動不可或缺的單品,融入日常穿搭也時髦有型。STUDIO DOE採用彈性面料製成,除了親膚舒適更有包覆性,可隨心選擇顏色和尺寸自由購買,創造出不同搭配組合。像是Balance Y型美背運動Bra背心,有別於常見的運動背心,彈性面料結合前削肩、後直角Y字的輪廓設計,足夠包覆性不過度擠壓側邊,營造窄背集中顯瘦的視覺效果;內含可拆式連杯薄墊提托胸型,強調貼近人體線條的舒適度。

STUDIO DOE Balance Y型美背運動Bra背心,1,280元。圖/STUDIO DOE提供

lululemon Align™ 系列High Neck背心,2,280元。圖/lululemon提供

lululemon Align™ 系列高腰短褲1,980元。圖/lululemon提供

lululemon Align™ 系列背心,1,980元。圖/lululemon提供

lululemon Align™ 系列附口袋緊身瑜伽褲,4,480元。圖/lululemon提供

lululemon Align™ 系列緊身瑜伽褲,3,480元。圖/lululemon提供