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卡地亞BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶展台北101旗艦店揭幕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶「Mineral World」展區。圖／卡地亞提供
卡地亞BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶「Mineral World」展區。圖／卡地亞提供

卡地亞台北101旗艦店自去年底改裝重新開幕，共三層樓極富藝術氣息的空間，如今迎來首次的頂級珠寶展 — 卡地亞BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶展即日起至4月27日止於台北101旗艦店內展出，採預約制，是BEAUTÉS DU MONDE系列的第三、也是最終篇章。除了系列新作，亦有卡地亞骨董珍藏系列、高級製表作品等共超過70件首次從未曝光過的新品登台展出。

為呈現凝聚世界之美的瑰麗珍寶，旗艦店內裝換上各種鮮活色彩，以伊斯蘭風格的拱門設計，向路易卡地亞（Louis Cartier）醉心的異國文化致敬。由4樓入口走進，「Cultural World」以艷黃色襯托重量級作品迎接賓客，焦點為每年都會以當代特色演繹的經典Tutti Fruitti水果錦囊系列，今年精選更為年輕柔美的粉嫩色調寶石，俏皮的彼得潘領設計為古典雕刻寶石注入活潑氣息，中央藍寶石吊墜亦可拆下變換搭配方式。還有從經典水果錦囊延伸出的Sweet Eclosion雕刻寶石作品，將彩色碧璽、石榴石、橄欖石等雕琢為珍稀植物種子，呈現別出心裁的創意。

後方粉紅色的 「Mineral World」讚頌地球的天然資源，火山、冰川都成為創作靈感，更有許多採用珍稀彩色寶石為素材的新作。以阿根廷Perito Moreno冰川為靈感的可轉換項鍊，配有11克拉藍寶石與藍碧璽吊墜可拆組變化，粉鑽、鑽石、藍寶石以馬賽克拼組成柔軟服貼的項鍊主體。另一款裝飾藝術風格項鍊以花式切割鑽石襯托色澤淨度過人的逾17克拉藍寶石。「Loose Stones」展區以柔和悅目的色調襯托未經鑲嵌的寶石，附作品設計圖，是品牌首度公開展出針對頂級客戶提供的私密服務。

走上五樓深邃綠色點綴「Wildlife World」，展出卡地亞最愛的珍稀動物。火鶴手拿包讓人想起傳奇藝術總監貞度桑（Jeanne Toussaint）為溫莎公爵夫人創作的經典胸針，純手工編織包身裝飾珊瑚珠，立體鑽石火鶴可拆下做胸針配戴。SAND ASPIS項鍊以一顆重3.63克拉改良三角形玫瑰式切割鑽石為中心發想，擷取非洲沙漠蛇皮的幾何圖騰為視覺元素，柔軟鍊結背面看也精美如蛇腹鱗片。 248克拉藍玉髓冠鶴長項鍊、耳環、以及以軟玉大象胸針，均出自卡地亞寶石雕刻大師Philippe Nicolas的精湛手藝 — 品牌於2010年為保存這項傳統工藝將大師延攬至旗下開設專門工坊。

經典的美洲豹，以開放式展櫃展出品牌標誌動物全新的進化：Clash [Un]limited系列耳環裝飾美洲豹斑點，搭配紫水晶鉚釘，亮眼時髦。一枚全新的裝飾藝術風格腕表，枕形藍寶石和圓中帶方的設計讓人想起1914年首枚裝飾美洲豹斑的時計。玫瑰金的美洲豹珠寶全新配上粉色調的紅碧璽，為日常穿搭增添新意。「Tradition」展區呈獻不同時代的華美骨董典藏，今年以俏皮活潑的小狗、烏龜等動物胸針最受矚目。貴族金棕色的「Fine Watchmaking」專屬展區則帶來許多今年初甫日內瓦表展曝光的新作。

卡地亞BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶「Cultural World」展區。圖／卡地亞提供
卡地亞BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶「Cultural World」展區。圖／卡地亞提供

卡地亞骨董珍藏系列點頭狗夾式胸針，約1966年卡地亞巴黎，黃K金和玫瑰金、紅寶石、琺瑯，約110萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞骨董珍藏系列點頭狗夾式胸針，約1966年卡地亞巴黎，黃K金和玫瑰金、紅寶石、琺瑯，約110萬元。圖／卡地亞提供

BEAUTÉS DU MONDE系列SAND ASPIS項鍊以沙漠中的蛇為靈感，玫瑰金鑲嵌一顆重3.63克拉的改良三角形玫瑰式切割鑽石、三角形鑽石、石化木、黃色及白色圓形明亮式切 割鑽石，約3,010萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列SAND ASPIS項鍊以沙漠中的蛇為靈感，玫瑰金鑲嵌一顆重3.63克拉的改良三角形玫瑰式切割鑽石、三角形鑽石、石化木、黃色及白色圓形明亮式切 割鑽石，約3,010萬元。圖／卡地亞提供

模特兒配戴全球首次曝光BEAUTÉS DU MONDE系列PANTHERE EXOTIQUE祖母綠作品。圖／卡地亞提供
模特兒配戴全球首次曝光BEAUTÉS DU MONDE系列PANTHERE EXOTIQUE祖母綠作品。圖／卡地亞提供

卡地亞台北101旗艦店迎來去年開幕首個頂級珠寶展BEAUTÉS DU MONDE。圖／卡地亞提供
卡地亞台北101旗艦店迎來去年開幕首個頂級珠寶展BEAUTÉS DU MONDE。圖／卡地亞提供

卡地亞頂級珠寶系列SYNESTHESIE耳環，鉑金鑲嵌2顆來自哥倫比亞的六角形祖母綠，總重18.20克拉、祖母綠孔珠、綠松石、方形鑽石、鑽石，約1,780萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列SYNESTHESIE耳環，鉑金鑲嵌2顆來自哥倫比亞的六角形祖母綠，總重18.20克拉、祖母綠孔珠、綠松石、方形鑽石、鑽石，約1,780萬元。圖／卡地亞提供

06. BEAUTÉS DU MONDE系列TICHODROMA戒指。圖／卡地亞提供
06. BEAUTÉS DU MONDE系列TICHODROMA戒指。圖／卡地亞提供

卡地亞骨董珍藏系列握把胸針，1928年卡地亞巴黎，鉑金鑲嵌鑽石，中央點綴一顆六角形鑽石、內緣鑲嵌階梯狀方形長方形切割鑽石，650萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞骨董珍藏系列握把胸針，1928年卡地亞巴黎，鉑金鑲嵌鑽石，中央點綴一顆六角形鑽石、內緣鑲嵌階梯狀方形長方形切割鑽石，650萬元。圖／卡地亞提供

卡地亞BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶「Wildlife World」展區。圖／卡地亞提供
卡地亞BEAUTÉS DU MONDE頂級珠寶「Wildlife World」展區。圖／卡地亞提供

卡地亞骨董珍藏系列珍珠流蘇項鍊，約1941年卡地亞巴黎，鉑金、白金鑲嵌天然珍珠、祖母綠、鑽石，約1,190萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞骨董珍藏系列珍珠流蘇項鍊，約1941年卡地亞巴黎，鉑金、白金鑲嵌天然珍珠、祖母綠、鑽石，約1,190萬元。圖／卡地亞提供

卡地亞骨董珍藏系列烏龜胸針，約1956年卡地亞巴黎，黃金和玫瑰金、鉑金、紅寶石、鑽石，約144萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞骨董珍藏系列烏龜胸針，約1956年卡地亞巴黎，黃金和玫瑰金、鉑金、紅寶石、鑽石，約144萬元。圖／卡地亞提供

BEAUTÉS DU MONDE系列ÉLÉPHANT BLANC胸針，雕刻軟玉鑲嵌1顆馬達加斯加產1.52克拉圓形粉紅剛玉、石化木象牙、梨形鑽石、水滴形和明亮式切工鑽石，約860萬元。圖／卡地亞提供
BEAUTÉS DU MONDE系列ÉLÉPHANT BLANC胸針，雕刻軟玉鑲嵌1顆馬達加斯加產1.52克拉圓形粉紅剛玉、石化木象牙、梨形鑽石、水滴形和明亮式切工鑽石，約860萬元。圖／卡地亞提供

卡地亞骨董珍藏系列紅寶石鑽石戒指，設計受到亞洲美學啟發。記者孫曼／攝影
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裸石訂製服務可搭配設計圖做客製化的珠寶訂製。記者孫曼／攝影
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最具收藏價值之一的Tutti Fruitti水果錦囊作品，年度新作色調粉嫩。記者孫曼／攝影
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以阿根廷Perito Moreno冰川為靈感的粉鑽、鑽石、藍寶石套組，藍寶石與藍碧璽吊墜可拆組配戴。記者孫曼／攝影
以阿根廷Perito Moreno冰川為靈感的粉鑽、鑽石、藍寶石套組，藍寶石與藍碧璽吊墜可拆組配戴。記者孫曼／攝影

Clash [Un]limited系列耳環，耳環裝飾美洲豹斑點，搭配紫水晶鉚釘。記者孫曼／攝影
Clash [Un]limited系列耳環，耳環裝飾美洲豹斑點，搭配紫水晶鉚釘。記者孫曼／攝影

以品牌第一只美洲豹斑點腕表為靈感的全新腕表作品。記者孫曼／攝影
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卡地亞骨董珍藏系列1905年的項鍊時計，是今年展出年代最久遠的作品。記者孫曼／攝影
卡地亞骨董珍藏系列1905年的項鍊時計，是今年展出年代最久遠的作品。記者孫曼／攝影

由巴黎工坊純手工編織的珠寶手拿包，立體火鶴可拆下做為胸針配戴。記者孫曼／攝影
由巴黎工坊純手工編織的珠寶手拿包，立體火鶴可拆下做為胸針配戴。記者孫曼／攝影

最具收藏價值之一的Tutti Fruitti水果錦囊作品，年度新作色調粉嫩。記者孫曼／攝影
最具收藏價值之一的Tutti Fruitti水果錦囊作品，年度新作色調粉嫩。記者孫曼／攝影

Chipiu戒指，採用雙色碧璽為主石，勾勒秘魯羽毛多彩的知更鳥。記者孫曼／攝影
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