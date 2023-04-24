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Henry Lau新代言廣告抱毛孩賣萌 音樂才子展現十足少年感
紐約設計師品牌TOMMY HILFIGER宣布南韓歌手劉憲華Henry Lau擔任POLO衫系列品牌大使，並同步釋出帥氣形象大片，重新演繹1985年的經典版型。另外，今年加入P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人隊的林書豪又多了新身份，成為男裝品牌YOYUU的大使與摯友。
在結束Guess的代言人身份後，前Super Junior-M的成員，韓國歌手Henry Lau則受到TOMMY HILFIGER青睞，出任POLO衫系列品牌大使。這也是TOMMY HILFIGER繼Shawn Mendes之後，再次與明星歌手合作；因為其強調包容、樂觀與多元性的價值與品牌不謀而合。所以在形象廣告中，Henry Lau也充分體現了上述特質， 無論是抱著毛孩入鏡，還是展現滿滿少年感的造型，都讓人印象深刻。值得一提的是，這系列重現了品牌1985年的經典POLO衫版型，並以環境永續棉料製作，其中橄欖球衫的色塊圖案、剪裁及衣領造型更是TOMMY HILFIGER首批POLO衫設計，現今仍陳列於紐約第一家品牌店櫃。
而已故藝人高以翔成立的服裝品牌YOYUU則邀請了他生前好友，也是職籃明星的林書豪擔任大使。共同創辦人盧毅解釋，從2019年開始，就與林書豪有著不同的合作關係，不論是在NBA、北京首鋼隊甚至到P. LEAGUE+打球，賽前亮相或賽後記者會都能看到他穿著YOYUU的服裝。就連人生大事的婚禮，林書豪也是穿著YOYUU為他設計的禮服完婚。而林書豪在YOYUU與北京首鋼的聯名合作後，與盧毅達到共識，覺得品牌對他意義重大，也認同風格與價值觀，因此決心攜手一同發展，之後也不排除推出合作款。
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