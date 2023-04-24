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Henry Lau新代言廣告抱毛孩賣萌 音樂才子展現十足少年感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

紐約設計師品牌TOMMY HILFIGER宣布南韓歌手劉憲華Henry Lau擔任POLO衫系列品牌大使，並同步釋出帥氣形象大片，重新演繹1985年的經典版型。另外，今年加入P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人隊的林書豪又多了新身份，成為男裝品牌YOYUU的大使與摯友。

在結束Guess的代言人身份後，前Super Junior-M的成員，韓國歌手Henry Lau則受到TOMMY HILFIGER青睞，出任POLO衫系列品牌大使。這也是TOMMY HILFIGER繼Shawn Mendes之後，再次與明星歌手合作；因為其強調包容、樂觀與多元性的價值與品牌不謀而合。所以在形象廣告中，Henry Lau也充分體現了上述特質， 無論是抱著毛孩入鏡，還是展現滿滿少年感的造型，都讓人印象深刻。值得一提的是，這系列重現了品牌1985年的經典POLO衫版型，並以環境永續棉料製作，其中橄欖球衫的色塊圖案、剪裁及衣領造型更是TOMMY HILFIGER首批POLO衫設計，現今仍陳列於紐約第一家品牌店櫃。

YOYUU曝光為林書豪量身定做的禮服。圖／YOYUU提供
YOYUU曝光為林書豪量身定做的禮服。圖／YOYUU提供

而已故藝人高以翔成立的服裝品牌YOYUU則邀請了他生前好友，也是職籃明星的林書豪擔任大使。共同創辦人盧毅解釋，從2019年開始，就與林書豪有著不同的合作關係，不論是在NBA、北京首鋼隊甚至到P. LEAGUE+打球，賽前亮相或賽後記者會都能看到他穿著YOYUU的服裝。就連人生大事的婚禮，林書豪也是穿著YOYUU為他設計的禮服完婚。而林書豪在YOYUU與北京首鋼的聯名合作後，與盧毅達到共識，覺得品牌對他意義重大，也認同風格與價值觀，因此決心攜手一同發展，之後也不排除推出合作款。

Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER找來南韓歌手劉憲華Henry Lau擔任POLO衫系列品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER找來南韓歌手劉憲華Henry Lau擔任POLO衫系列品牌大使。圖／TOMMY HILFIGER提供

Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供
Henry Lau拍攝TOMMY HILFIGER POLO衫系列形象廣告。圖／TOMMY HILFIGER提供

YOYUU曝光為林書豪量身定做的禮服。圖／YOYUU提供
YOYUU曝光為林書豪量身定做的禮服。圖／YOYUU提供

TOMMY HILFIGER刺繡標準POLO衫，4,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER刺繡標準POLO衫，4,380元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER 1985系列飾邊修身POLO衫，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER 1985系列飾邊修身POLO衫，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER 飾帶標準POLO衫，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER 飾帶標準POLO衫，3,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

YOYUU女裝露腰西装外套，約10,800元。圖／YOYUU提供
YOYUU女裝露腰西装外套，約10,800元。圖／YOYUU提供

品牌 林書豪 高以翔

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