使用再生咖啡紙做表盤！OVD達文西奧秘機械手表上市

由C MUSICAL製作與聯合數位文創主辦的音樂劇「小王子」，自4月1日起於台北「PLAYground空總劇場」開演，吸引上千名觀眾進場觀看，當中不乏影視名人，如「美國女孩」，導演阮鳳儀、三立主播劉宸希、藝人林依晨、曾少宗、李杏、周定緯、李京恬等人都到場支持，有「小王子」忠實粉絲表示：「不管看了幾次，都還是會被小王子的純真感動。」。目前台北場已進入最後倒數階段，趕緊把握機會購票入場觀看！

2023-04-24 16:42