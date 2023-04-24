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使用再生咖啡紙做表盤！OVD達文西奧秘機械手表上市
近年來，復古風潮席捲全球，不僅在時尚、設計和藝術領域中盛行，也在腕表界掀起了一波經典復古美學的風潮。OVD達文西奧秘機械手表以萊斯特手稿設計手繪圖得到靈感，設計出「使用再生咖啡紙做表盤的腕表」，獻給每一位獨具魅力的你。
OVD達文西奧秘機械手表結合了復古藝術美學與現代工藝，復刻出手稿歷經百年殘破的痕跡感，每一款都是獨一無二的咖啡漬紋路表盤，共推出四種表盤顏色，包含咖啡紙─限量款、紅銅色、冰藍、翡翠綠色表盤，現在更可享有超早鳥72折優惠，5月感恩慶活動兩入現省萬元，詳細商品資訊可於官方粉絲團(https://www.facebook.com/OVDwatchesTW)或嘖嘖平台(https://unii.vip/1A5rT)頁面查詢。
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