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OVD達文西奧秘機械錶！手腕上的復古藝術 彰顯獨特品味與風格
近年來，復古風潮席捲全球，不僅在時尚、設計和藝術領域中盛行，也在腕錶界掀起了一波經典復古美學的風潮，OVD達文西奧秘機械手錶環繞著你的腕間，結合了復古藝術美學與現代工藝的經典錶款，更以萊斯特手稿設計手繪圖得到靈感，設計出「世界首款使用再生咖啡紙做錶盤的腕錶」，復刻出手稿歷經百年殘破的痕跡感，每一款都是獨一無二的咖啡漬紋路錶盤，獻給每一位對世界充滿好奇，帶著狂熱追求自我目標獨具魅力的你。
這一系列的OVD達文西手錶，設計靈感來源自文藝復興時期的大師李奥納多-達文西(Leonardo da Vinci)，融合了當時的藝術元素與現代的技術，完美結合呈現於手錶細節中，世界首款使用咖啡紙錶盤設計，如同達文西歷經數百年的紙本筆記，錶背則已達文西經典設計「維特魯威人」為靈感，已浮雕金屬的方式，精工裝嵌在擺陀上，展現古典藝術風格，錶冠也是採達文西的手繪圖「浮雕六顆三维星星」，精緻的細節和達文西的原創作品，展現了達文西對藝術的追求，此外皮錶帶採全手工製作搭配手工縫線，復刻 Da Vinci 歷史痕跡感。
2023年4月將於台灣嘖嘖啟程，上線推出四種錶盤顏色，咖啡紙-限量款、紅銅色、冰藍、翡翠綠色錶盤，以復刻經典藝術、將復古美學融入日常生活為特色，喜歡復古美學和經典風格，千萬不要錯過超早鳥72折優惠，5月感恩慶活動兩入現省萬元，詳細的商品資訊可於官方粉絲團或嘖嘖平台頁面查詢，藉著這次募資活動，您將能夠擁有一款獨具特色且復古精緻的OVD達文西手錶，將經典藝術帶入您的生活中，不容錯過！
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