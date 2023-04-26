快訊

國道驚魂！鐵鉤從天砸落擋風玻璃 女駕駛驚喊：絕命終結站

美軍西太平後勤有弱點？軍事專家盤點各軍種這些對策

富察赴陸探親失聯 國台辦：涉嫌危害國家安全 接受調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OVD達文西奧秘機械錶！手腕上的復古藝術 彰顯獨特品味與風格

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

近年來，復古風潮席捲全球，不僅在時尚、設計和藝術領域中盛行，也在腕錶界掀起了一波經典復古美學的風潮，OVD達文西奧秘機械手錶環繞著你的腕間，結合了復古藝術美學與現代工藝的經典錶款，更以萊斯特手稿設計手繪圖得到靈感，設計出「世界首款使用再生咖啡紙做錶盤的腕錶」，復刻出手稿歷經百年殘破的痕跡感，每一款都是獨一無二的咖啡漬紋路錶盤，獻給每一位對世界充滿好奇，帶著狂熱追求自我目標獨具魅力的你。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

這一系列的OVD達文西手錶，設計靈感來源自文藝復興時期的大師李奥納多-達文西(Leonardo da Vinci)，融合了當時的藝術元素與現代的技術，完美結合呈現於手錶細節中，世界首款使用咖啡紙錶盤設計，如同達文西歷經數百年的紙本筆記，錶背則已達文西經典設計「維特魯威人」為靈感，已浮雕金屬的方式，精工裝嵌在擺陀上，展現古典藝術風格，錶冠也是採達文西的手繪圖「浮雕六顆三维星星」，精緻的細節和達文西的原創作品，展現了達文西對藝術的追求，此外皮錶帶採全手工製作搭配手工縫線，復刻 Da Vinci 歷史痕跡感。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

2023年4月將於台灣嘖嘖啟程，上線推出四種錶盤顏色，咖啡紙-限量款、紅銅色、冰藍、翡翠綠色錶盤，以復刻經典藝術、將復古美學融入日常生活為特色，喜歡復古美學和經典風格，千萬不要錯過超早鳥72折優惠，5月感恩慶活動兩入現省萬元，詳細的商品資訊可於官方粉絲團嘖嘖平台頁面查詢，藉著這次募資活動，您將能夠擁有一款獨具特色且復古精緻的OVD達文西手錶，將經典藝術帶入您的生活中，不容錯過！

達文西

延伸閱讀

使用再生咖啡紙做表盤！OVD達文西奧秘機械手表上市

七旬翁心肌嚴重缺氧 靠達文西冠狀動脈繞道手術救命

院長講堂／體重改變恐是身體病變警訊！陳修聖養生靠爬山慢跑紓壓、每周量體重

達文西減重手術3個月甩約29公斤 原破百的他三高病症控制住

相關新聞

全日空Bug便宜機票有效變無效 旅客空歡喜

全日空（ANA）越南官網17日出現Bug，雅加達飛北美來回商務艙機票不到新台幣1萬元，之前才說完成購買都有效的全日空今天...

台中排隊名店樂丘廚房進駐三井LaLaport台中 滿額抽峇里島機票

台中人氣排隊義式料理與舒芙蕾鬆餅專賣店「樂丘廚房」第三間分店，確定落腳台中市第一座大型購物中心三井「Mitsui Sho...

送肋眼牛排、松露鴨肝！王品「4大肉食餐廳」限時加碼

母親節的腳步越來越近，王品旗下的「阪前和牛鐵板燒」推出「名柄和牛春宴」，消費打卡再送「松露鴨肝最中餅」，另外「Oh my...

壓力山大！時尚品牌推幽默形象視覺 平底鍋焦吐司全入鏡

生活中永遠面對不完的瑣事、永遠需要照料操心的家人，總讓媽媽這個角色承受過多壓力。時尚品牌夏姿陳（SHIATYZY CHE...

滿額贈小禮！PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE喜迎30周年

一個人30歲值得開心，更何況是一個品牌的30周年更值得盛大慶祝。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE自1...

OVD達文西奧秘機械錶！手腕上的復古藝術 彰顯獨特品味與風格

近年來，復古風潮席捲全球，不僅在時尚、設計和藝術領域中盛行，也在腕錶界掀起了一波經典復古美學的風潮，OVD達文西奧秘機械手錶環繞著你的腕間，結合了復古藝術美學與現代工藝的經典錶款，更以萊斯特手稿設計手繪圖得到靈感，設計出「世界首款使用再生咖啡紙做錶盤的腕錶」，復刻出手稿歷經百年殘破的痕跡感，每一款都是獨一無二的咖啡漬紋路錶盤，獻給每一位對世界充滿好奇，帶著狂熱追求自我目標獨具魅力的你。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦