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在家吃和牛！「小橘色」推「壽喜燒宅配組」加送獅子頭

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Extension 1 by 橘色首度推出壽喜燒宅配組。圖／橘色提供
Extension 1 by 橘色首度推出壽喜燒宅配組。圖／橘色提供

橘色餐飲集團旗下、被粉絲暱稱為「小橘色」的「Extension 1 by 橘色」，店內提供有融合關西、關東特色的壽喜燒，成為店內特色之一。今年在母親節前夕，Extension 1 by 橘色首度推出「壽喜燒全台宅配組」，搭配日本A5和牛，讓民眾在家也能重現美味，預定還加贈「牛小排獅子頭」。

「壽喜燒」是日本代表性的料理之一，又依照烹調方式，區分為「關東式」與「關西式」兩大型態。其中「關東式」是將醬汁煮滾後，加入蔬菜、豆腐、肉片等配料；「關西式」則是先以牛油開鍋，再加入肉片煎燒，後加入醬汁與食材。Extension 1 by橘色店內的壽喜燒，即採「兼容式」風格，先以關西風格開鍋，將煎牛肉製成肉卷後沾裹蛋液品嚐。接著加入壽喜燒醬汁，並放入食材涮煮食用，最後再將湯底精華煨煮烏龍麵作為收尾。

今年母親節，Extension 1 by橘色即將店內的壽喜燒化身為冷凍包裝組合。「壽喜燒全台宅配組」內含日本A5黑毛和牛板腱、美國Prime牛小排和加拿大松阪豬等肉品，另附上高山娃娃菜、水果玉米等蔬食，還有新瀉年糕、牡丹竹輪、芋頭天婦羅、玉子燒和讚岐烏龍麵等日式配料。鍋底則是提供壽喜燒昆布柴魚醬汁、大關清酒、焦糖洋蔥和牛油。民眾依照說明小卡就可調製自己喜歡的鍋底，也能加入「先煎再煮」的經典步驟。

壽喜燒全台宅配組自即日起至5月17日期間開放訂購，並於5月1日至5月20日期間到貨。「和牛組合」每套5,200元，另有主打西班牙伊比利豬、加拿大松阪豬和台灣黑羽烏骨雞的「豬雞組合」，每套3,800元，均適合4～6人共享。宅配組另附贈使用Prime牛小排自製而成的「野菇牛肉獅子頭」，乃是店內也沒有提供的品項，搭配壽喜燒鍋底烹煮更顯滋味。

Extension 1 by 橘色的壽喜燒，標榜結合關東與關西式的特色。圖／橘色提供
Extension 1 by 橘色的壽喜燒，標榜結合關東與關西式的特色。圖／橘色提供
宅配組附贈以Prime牛小排製成的「野菇牛肉獅子頭」。圖/橘色提供
宅配組附贈以Prime牛小排製成的「野菇牛肉獅子頭」。圖/橘色提供
和牛組合宅配組中，吃得到日本A5黑毛和牛板腱等精選肉品。圖／橘色提供
和牛組合宅配組中，吃得到日本A5黑毛和牛板腱等精選肉品。圖／橘色提供
Extension 1 by橘色壽喜燒全台宅配組「和牛組合」每套5,200元。圖／橘色提供
Extension 1 by橘色壽喜燒全台宅配組「和牛組合」每套5,200元。圖／橘色提供

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