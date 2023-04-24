在家吃和牛！「小橘色」推「壽喜燒宅配組」加送獅子頭

橘色餐飲集團旗下、被粉絲暱稱為「小橘色」的「Extension 1 by 橘色」，店內提供有融合關西、關東特色的壽喜燒，成為店內特色之一。今年在母親節前夕，Extension 1 by 橘色首度推出「壽喜燒全台宅配組」，搭配日本A5和牛，讓民眾在家也能重現美味，預定還加贈「牛小排獅子頭」。

「壽喜燒」是日本代表性的料理之一，又依照烹調方式，區分為「關東式」與「關西式」兩大型態。其中「關東式」是將醬汁煮滾後，加入蔬菜、豆腐、肉片等配料；「關西式」則是先以牛油開鍋，再加入肉片煎燒，後加入醬汁與食材。Extension 1 by橘色店內的壽喜燒，即採「兼容式」風格，先以關西風格開鍋，將煎牛肉製成肉卷後沾裹蛋液品嚐。接著加入壽喜燒醬汁，並放入食材涮煮食用，最後再將湯底精華煨煮烏龍麵作為收尾。

今年母親節，Extension 1 by橘色即將店內的壽喜燒化身為冷凍包裝組合。「壽喜燒全台宅配組」內含日本A5黑毛和牛板腱、美國Prime牛小排和加拿大松阪豬等肉品，另附上高山娃娃菜、水果玉米等蔬食，還有新瀉年糕、牡丹竹輪、芋頭天婦羅、玉子燒和讚岐烏龍麵等日式配料。鍋底則是提供壽喜燒昆布柴魚醬汁、大關清酒、焦糖洋蔥和牛油。民眾依照說明小卡就可調製自己喜歡的鍋底，也能加入「先煎再煮」的經典步驟。