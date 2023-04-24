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母親節換機好時機 德誼數位買iPhone 14送配件禮盒組 換電池990元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
4月30日前於STUDIO A、Straight A門市及官網只要消費單筆滿6,000元，就有機會將106項好禮帶回家。圖／STUDIO A提供
4月30日前於STUDIO A、Straight A門市及官網只要消費單筆滿6,000元，就有機會將106項好禮帶回家。圖／STUDIO A提供

母親節給媽媽換支新手機肯定是個不錯的idea！德誼數位會員於5月1日至5月31日期間，凡購入iPhone 14全系列任一型號，即贈母親節限量禮盒，禮盒內含MAGEASY透明與花色手機殼各1款，還有附贈1張卡片，若同時加購2年期DE Care行動裝置保險，再贈價值1,790元的Momax磁吸支架行動電源。針對無新機購入需求的消費者，亦推出電池更換抗漲優惠省荷包，只要於5月31日前於德誼官網預約登記，即可享有iPhone指定機型更換電池優惠，最低只要990元起。

德誼數位即日起更獨家開賣超熱門Harman Kardon「水母喇叭」Aura Studio 3金色新色，凡購買MacBook、iPad、iPhone、Apple Watch任一商品，即可享加購優惠價8,880元。如果家中有舊機要換新，只要參與MacBook Air及MacBook Pro舊機換新機活動，符合規定還可享有每台收購金額加碼10%。德誼數位也預告，台中大遠百門市將於4月26日盛大開幕，開幕期間推出眾多優惠，像是指定日購入AirPods Pro（第2代）即可1元加購HomePod mini、買iPhone 14全系列即贈價值高達5,000元的精美周邊組合、買指定iPad送配件等，有購機、送禮需求一定要把握機會入手。

另外，STUDIO A即日起至5月14日也推出溫馨母親節活動，凡於門市選購Mac、iPad Pro、iPhone 14、Apple Watch Ultra系列主機，加購S.A Care全方位保障計劃，除可獲得福爾數位臂式血壓機等周邊好禮多選一外，再贈BLACKPINK Jennie代言的香氛品牌Tamburins護手霜；還有教育優惠、舊機換新機、多台折抵與LINE Points 3%回饋無上限及SA點數回饋等多項優惠。此外，4月30日前於STUDIO A、Straight A門市及官網只要消費單筆滿6,000元，就有機會將iPhone 14 256GB、iPad、Apple Watch Series 8等共計106項獎品帶回家。

德誼數位歡慶母親節到來，推出限時限量的MAGEASY手機殼禮盒組。圖／德誼數位提供
德誼數位歡慶母親節到來，推出限時限量的MAGEASY手機殼禮盒組。圖／德誼數位提供
Harman Kardon Aura Studio 3金色藍牙喇叭即日起於德誼數位獨家開賣，購買指定商品即享加購優惠價8,880元。圖／德誼數位提供
Harman Kardon Aura Studio 3金色藍牙喇叭即日起於德誼數位獨家開賣，購買指定商品即享加購優惠價8,880元。圖／德誼數位提供
STUDIO A「溫馨母親節」活動，即日起至5月14日期間購買指定商品加購S.A Care全方位保障計劃，除可享周邊好禮多選一外，再贈韓國直送BLACKPINK Jennie代言的香氛品牌Tamburins護手霜。圖／STUDIO A提供
STUDIO A「溫馨母親節」活動，即日起至5月14日期間購買指定商品加購S.A Care全方位保障計劃，除可享周邊好禮多選一外，再贈韓國直送BLACKPINK Jennie代言的香氛品牌Tamburins護手霜。圖／STUDIO A提供
於德誼數位參與MacBook Air及MacBook Pro舊機換新機活動，符合規定者便可享有每台收購金額加碼10%。圖／德誼數位提供
於德誼數位參與MacBook Air及MacBook Pro舊機換新機活動，符合規定者便可享有每台收購金額加碼10%。圖／德誼數位提供

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