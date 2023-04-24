母親節換機好時機 德誼數位買iPhone 14送配件禮盒組 換電池990元起

母親節給媽媽換支新手機肯定是個不錯的idea！德誼數位會員於5月1日至5月31日期間，凡購入iPhone 14全系列任一型號，即贈母親節限量禮盒，禮盒內含MAGEASY透明與花色手機殼各1款，還有附贈1張卡片，若同時加購2年期DE Care行動裝置保險，再贈價值1,790元的Momax磁吸支架行動電源。針對無新機購入需求的消費者，亦推出電池更換抗漲優惠省荷包，只要於5月31日前於德誼官網預約登記，即可享有iPhone指定機型更換電池優惠，最低只要990元起。

德誼數位即日起更獨家開賣超熱門Harman Kardon「水母喇叭」Aura Studio 3金色新色，凡購買MacBook、iPad、iPhone、Apple Watch任一商品，即可享加購優惠價8,880元。如果家中有舊機要換新，只要參與MacBook Air及MacBook Pro舊機換新機活動，符合規定還可享有每台收購金額加碼10%。德誼數位也預告，台中大遠百門市將於4月26日盛大開幕，開幕期間推出眾多優惠，像是指定日購入AirPods Pro（第2代）即可1元加購HomePod mini、買iPhone 14全系列即贈價值高達5,000元的精美周邊組合、買指定iPad送配件等，有購機、送禮需求一定要把握機會入手。