母親節換機好時機 德誼數位買iPhone 14送配件禮盒組 換電池990元起
母親節給媽媽換支新手機肯定是個不錯的idea！德誼數位會員於5月1日至5月31日期間，凡購入iPhone 14全系列任一型號，即贈母親節限量禮盒，禮盒內含MAGEASY透明與花色手機殼各1款，還有附贈1張卡片，若同時加購2年期DE Care行動裝置保險，再贈價值1,790元的Momax磁吸支架行動電源。針對無新機購入需求的消費者，亦推出電池更換抗漲優惠省荷包，只要於5月31日前於德誼官網預約登記，即可享有iPhone指定機型更換電池優惠，最低只要990元起。
德誼數位即日起更獨家開賣超熱門Harman Kardon「水母喇叭」Aura Studio 3金色新色，凡購買MacBook、iPad、iPhone、Apple Watch任一商品，即可享加購優惠價8,880元。如果家中有舊機要換新，只要參與MacBook Air及MacBook Pro舊機換新機活動，符合規定還可享有每台收購金額加碼10%。德誼數位也預告，台中大遠百門市將於4月26日盛大開幕，開幕期間推出眾多優惠，像是指定日購入AirPods Pro（第2代）即可1元加購HomePod mini、買iPhone 14全系列即贈價值高達5,000元的精美周邊組合、買指定iPad送配件等，有購機、送禮需求一定要把握機會入手。
另外，STUDIO A即日起至5月14日也推出溫馨母親節活動，凡於門市選購Mac、iPad Pro、iPhone 14、Apple Watch Ultra系列主機，加購S.A Care全方位保障計劃，除可獲得福爾數位臂式血壓機等周邊好禮多選一外，再贈BLACKPINK Jennie代言的香氛品牌Tamburins護手霜；還有教育優惠、舊機換新機、多台折抵與LINE Points 3%回饋無上限及SA點數回饋等多項優惠。此外，4月30日前於STUDIO A、Straight A門市及官網只要消費單筆滿6,000元，就有機會將iPhone 14 256GB、iPad、Apple Watch Series 8等共計106項獎品帶回家。
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