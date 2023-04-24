波蘭女孩台灣男孩 將烏克蘭流浪芭蕾舞者故事帶給台灣觀眾

於荷蘭海牙訪問烏克蘭聯合芭蕾舞團舞者Evelina與Oleksii。圖／波蘭女孩與台灣男孩 蜜拉士愷提供

由因烏俄戰爭流離失所的烏克蘭舞者組成的「烏克蘭聯合芭蕾舞團」（The United Ukrainian Ballet）將於月底首度來台灣演出，他們以荷蘭海牙皇家藝術學院舊大樓為避難所，重返日常生活與例行芭蕾的訓練。「 波蘭女孩與台灣男孩 」蜜拉士愷也特別從波蘭飛越半個歐洲至荷蘭訪問這群舞者們，在他們抵達台灣演出前，先將他們的故事第一手分享給台灣觀眾。

知名影音創作者、來自波蘭與台灣的夫妻檔蜜拉與士愷，經營「波蘭女孩x台灣男孩」YouTube頻道，以實地走訪方式介紹波蘭文化、歷史，透過生活分享帶觀眾看見波蘭日常，在台灣有不少死忠粉絲，曾著有《 信不信由你 一週開口說波蘭文 》、《 波蘭自助超簡單：波蘭女孩x台灣男孩 》，讓初次接觸波蘭文化的人可以快速認識波蘭語與波蘭的文化魅力，最新著作《 慢聊波蘭：波蘭女孩x台灣男孩蜜拉士愷的實境生活 》則透過兩人不同的文化背景對話，進一步談論波蘭的社會文化、思想與制度。

除了作為波蘭文化的傳教士，蜜拉與士愷也時常分享旅居異國的生活經驗，深度訪問來自不同國家、文化的朋友，甚至在烏俄戰爭期間曾專訪落腳至波蘭的烏克蘭難民，本次更特地遠赴荷蘭海牙，訪問一群全由芭蕾舞者組成的烏克蘭難民，親自開箱他們的生活環境及每日的芭蕾訓練，了解他們從戰爭爆發後，從家鄉至荷蘭尋求庇護，再加入烏克蘭聯合芭蕾舞團的心路歷程，也讓台灣觀眾搶先看到即將來台演出的排練舞碼。

在皇家藝術學院舊址成立的「烏克蘭舞者荷蘭中心」，提供舞者日常生活與舞蹈排練所需，訪問的日子雖然是週末，但舞者們沒有停下為來台演出的準備，蜜拉與士愷紀錄了他們動人的舞姿，也透過訪談了解他們的過往經歷與對未來的祈願。

當蜜拉與士愷問及芭蕾之於烏克蘭舞者的意義時，受訪者Evelina大方分享了她的故事，從家人的期望到逐漸成為自己的志業，被戰火中斷芭蕾學習後，現在又有機會重新在荷蘭延續芭蕾夢，她對現在的一切抱持著感謝，卻也對未來的不確定性感到憂慮，Evelina說到「在戰爭之前，我有好多夢想，但現在我很害怕擁有夢想，因為我很害怕壞事會再發生，我不確定明天會怎麼樣」道出了所有烏克蘭人的心聲，也像烏克蘭人民面對戰火時一樣堅韌，仍努力不懈地實踐自己的夢想。

蜜拉與士愷也訪問到前哈爾科夫劇院的首席Oleksii，他將芭蕾比作他的生命，說道「芭蕾是他生存的方式。」在面臨戰爭時，國家的慘況與芭蕾生涯困境讓他感到極大的痛苦，現在在烏克蘭聯合芭蕾舞團裡，他可以以藝術繼續為烏克蘭人民發聲。

這趟訪問，讓蜜拉與士愷受到極大的感動與鼓勵，同樣期盼著戰爭能早日結束，希望舞者們終有一天能回到自己的家鄉，將芭蕾舞獻給同胞。完整訪談影片請至 「波蘭女孩x台灣男孩」YouTube頻道 觀賞。