自駕車撞工程車近九成 法規跟不上 運安會：與交通部盤點各國作法

不少新車標配駕駛輔助系統，減輕駕駛人負擔，但若稍有不慎操作，自動駕駛系統反藏道安隱憂。立委指出，近兩年自駕輔助系統車輛追撞工程車達87%，我國法規仍未跟上腳步；運安會表示將偕同交通部盤點各國法規。

立法院交通委員會今天邀請運安會代理主委許悅玲列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

民進黨立委許智傑質詢時指出，自駕車事故頻傳，2021年自駕車在國道追撞工程車輛有36件，2022年更有4人因自駕車追撞事故死亡。近兩年來看，自駕輔助系統車輛追撞工程車達87%。

他表示，目前自駕操作多需要駕駛人全程監控，當自駕車技術逐漸普及，我國卻無相關法令規範？反觀美國、日本、德國都有相關政策與法規，台灣目前僅有《無人載具科技創新實驗條例》，是否應該檢討盤整相關法規，針對自駕車、無人公車的重大意外，建立調查機制？

許悅玲表示，自駕車規範管理權責在交通部，不在運安會；過去兩三年，有對此展開學界交流，但運安會身為獨立調查機關，「沒辦法球員兼裁判」。

許智傑認為，運安會在這方面專業勝過交通部，應扛起責任；她則回應，運安會可以蒐集資料，並偕同交通部盤點各國法規。