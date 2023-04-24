二胡也能奏爵士？ 30世代國樂家聯手「時光幻影」音樂會

30世代的國樂音樂家，面對西樂的挑戰與現代生活的轉變，如何重新詮釋中國傳統音樂？「新象．環境．藝之美」5月7日將於國家演奏廳，推出一場別出心裁的國樂三重奏「時光幻影—古今虛實的跨域想像」，邀請跨界古箏演奏暨作曲家郭靖沐、胡琴演奏家林承鋒、自由琵琶音樂人黃立騰攜手演出，拓展器樂聲響的嶄新面貌。

演奏古曲時，三位新世代音樂家都嘗試用現代手法奏出新意。用琵琶演奏「彼岸．民謠」時，黃立騰選擇不戴指甲。他表示，演奏不需要那麼精細的聲音，而大量使用手指肉的撥奏、指甲的勾弦，呈現多元的音色變化，這也是中國音樂的一大特色。郭靖沐與林承鋒合作的「漁舟唱晚」，原曲是古箏與胡琴同步齊奏，兩位則嘗試改為對話式演繹。而林承鋒用二胡演奏的「小河淌水」，則將國樂轉為有切分音的爵士感演奏。

被問及傳統的國樂，世代之間有何差異？林承鋒認為，世代的差異在於音樂基礎的訓練。早一輩是口傳心授、沒有樂譜，全盤聽從老師的教法。然而新時代國樂的學習，已逐漸轉向向西樂教育的模式訓練。而對於演繹與詮釋，新世代音樂家會有更多自己的想法，不完全會對傳統照單全收。郭靖沐則說，前輩較多文化傳承的使命感，而新一代面對觀眾的喜惡，就沒那麼大的包袱。