手機有468送海膽湯！王品5品牌優惠　免費送烤蝦、蛋糕

為慶祝母親節，王品集結旗下「陶板屋」、「品田牧場」、「藝奇」、「初瓦」等4個日韓品牌，限時推出「滿500送千元加菜券」的優惠，另外還有雙人餐優惠、消費送蛋糕、點餐送小菜等不同優惠。其中手機有4、8、6任一碼，「初瓦」加送「濟州島海膽海帶湯」；另外「西堤牛排」則針對媽媽免費加送「爐烤串鮮蝦」，現賺168元。

即日起至5月21日期間，凡至「陶板屋」、「品田牧場」、「藝奇」、「初瓦」消費滿500元，並使用王品瘋美食App結帳，即可贈送蜜香鮭魚乳酪捲、炙燒奶香帆立貝、鮮魚一夜干及濟州島海膽海帶湯等料理加菜券。於4品牌消費2次贈瘋點數100點，滿3次送50點，累計最高可現賺150點。

此外，4月25日至5月31日期間，「品田牧場」推出「轟炸海陸號雙人餐」，內含黃金豬排、鮮味魷魚、金線捲海老蝦及、廣島牡蠣，還有唐揚雞塊等品項，原價1,199元，特價899元。附餐日式蒸蛋再享免費升級「爆爆明太子茶碗蒸」。即日起至5月19日，至「陶板屋」消費2客套餐，即可招待媽媽「戀莓絮語瀑布蛋糕」，藉由如瀑布般留下的草莓慕斯，引爆媽媽的少女心。

4月27日至5月31日至「藝奇 和牛岩板燒日本料理」消費2客極上或名物套餐，即贈媽媽「主廚特調旨味鮑魚佐自製醬」1份。4月24日至4月28日至韓式料理「初瓦」消費套餐，凡手機號碼有4、8、6任一碼（韓文諧音：我愛你），就贈送價值300元的「濟州島海膽海帶湯」。