快訊

「嗨！營業中2」驚爆集體請辭！姚元浩、鬼鬼全不幹了

摩鐵棄屍2少女、再約傳播妹繼續開毒趴 男依「毒品、遺棄致死罪」送辦

俄烏戰爭一年後 軍事雜誌分析這些後勤問題值得國軍反思

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寫下新紀錄！TAG Heuer聯手「子彈列車」名導、雷恩葛斯林 推出好萊塢動作喜劇

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌大使雷恩葛斯林演出泰格豪雅的「THE CHASE FOR CARRERA」電影劇照。圖／TAG Heuer提供
品牌大使雷恩葛斯林演出泰格豪雅的「THE CHASE FOR CARRERA」電影劇照。圖／TAG Heuer提供

為了紀念旗下的Carrara系列腕表，推出60周年，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）寫下新紀錄，攜手「子彈列車」名導大衛雷奇（David Leitch）、品牌大使雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和Vanessa Bayer共同完成了鐘表史上第一部好萊塢動作喜劇「THE CHASE FOR CARRERA 」。

在這部鐘表史上第一部好萊塢動作喜劇中，雷恩葛斯林演出他自己，故事設定由於他實在太喜歡Carrara系列計時碼表，所以在拍攝完成後，遲遲不肯歸還給飾演道具師的Vanessa Bayer，因此上演了飛車追逐的場面。雖說是喜劇，但還是邀請了「子彈列車」名導大衛雷奇來操刀，因此無論細節還是場景調度，都比照了好萊塢電影規模，讓人不敢相信竟是出自鐘表品牌TAG Heuer的企劃。而且傳統動作片中常見的飛車追逐橋段，正好也呼應了Carrara系列就是為了賽車運動而生；同時經過雷恩葛斯林詮釋的新表款，更有著現代簡約設計魅力。

泰格豪雅品牌大使雷恩葛斯林，在「THE CHASE FOR CARRERA」中詮釋Carrara系列Glassbox拱形計時碼表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅品牌大使雷恩葛斯林，在「THE CHASE FOR CARRERA」中詮釋Carrara系列Glassbox拱形計時碼表。圖／TAG Heuer提供

而由雷恩葛斯林和Vanessa Bayer共同演出，以Carrara系列表款為靈感的5分鐘動作喜劇「THE CHASE FOR CARRERA 」，也選在日前的倫敦慶祝活動上首映。包括了主演者和導演，以及TAG Heuer品牌大使Jacob Elordi、Madelyn Cline和Alexandra Daddario也都分別戴上Carrara系列新款腕表出席。品牌全球執行長Frédéric Arnault亦表示「我們想向最初的設計致敬，同時為其增添現代感，並將其帶入一個新時代，我為團隊提出的 Glassbox設計感到自豪」。

「子彈列車」名導大衛雷奇（右）配戴了泰格豪雅Monaco系列計時碼表，執導「THE CHASE FOR CARRERA 」。圖／TAG Heuer提供
「子彈列車」名導大衛雷奇（右）配戴了泰格豪雅Monaco系列計時碼表，執導「THE CHASE FOR CARRERA 」。圖／TAG Heuer提供

雷恩葛斯林（右）和Vanessa Bayer出席倫敦的Carrara系列腕表紀念活動。圖／TAG Heuer提供
雷恩葛斯林（右）和Vanessa Bayer出席倫敦的Carrara系列腕表紀念活動。圖／TAG Heuer提供

雷恩葛斯林（右）和Vanessa Bayer出席倫敦的Carrara系列腕表紀念活動。圖／TAG Heuer提供
雷恩葛斯林（右）和Vanessa Bayer出席倫敦的Carrara系列腕表紀念活動。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅美國品牌大使Alexandra Daddario配戴新款Carrara系列腕表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅美國品牌大使Alexandra Daddario配戴新款Carrara系列腕表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅全球執行長Frédéric Arnault（左）與品牌大使Madelyn Cline。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅全球執行長Frédéric Arnault（左）與品牌大使Madelyn Cline。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅品牌大使Jacob Elordi配戴Carrara系列Glassbox拱形計時碼表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅品牌大使Jacob Elordi配戴Carrara系列Glassbox拱形計時碼表。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrara系列日期36毫米自動腕表，精鋼表殼與表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrara系列日期36毫米自動腕表，精鋼表殼與表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrara系列日期36毫米自動腕表，精鋼表殼與表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrara系列日期36毫米自動腕表，精鋼表殼與表鍊，約10萬4,300元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrara系列Glassbox拱形計時碼表，精鋼表殼搭配小牛皮表帶，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrara系列Glassbox拱形計時碼表，精鋼表殼搭配小牛皮表帶，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrara系列Glassbox拱形計時碼表，精鋼表殼搭配小牛皮表帶，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrara系列Glassbox拱形計時碼表，精鋼表殼搭配小牛皮表帶，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrara系列Glassbox拱形陀飛輪計時碼表，精鋼表殼搭配小牛皮表帶，約79萬800元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrara系列Glassbox拱形陀飛輪計時碼表，精鋼表殼搭配小牛皮表帶，約79萬800元。圖／TAG Heuer提供

品牌 好萊塢 雷恩葛斯林

延伸閱讀

喜劇泰斗韓福瑞斯辭世 澳洲人悼傳奇不再

結婚20週年與妻天人永隔 藍葦華和妻子變「最後見面」

金馬名導頭蓋骨碎裂 靠愛妻照顧 「鬼門關前走一遭」

「聲樂界林志玲」火辣孕婦寫真曝光！名導尪寒天蹲浴室竟在做這件事

相關新聞

7-ELEVEN第6,711店千塘門市開幕 消費滿額抽百萬精品包

是超商還是百貨？統一企業集團台灣7-ELEVEN第6,711店「千塘門市」將於4月29日正式開幕，門市外觀設計以「綠芽」...

手機有468送海膽湯！王品5品牌優惠　免費送烤蝦、蛋糕

為慶祝母親節，王品集結旗下「陶板屋」、「品田牧場」、「藝奇」、「初瓦」等4個日韓品牌，限時推出「滿500送千元加菜券」的...

寫下新紀錄！TAG Heuer聯手「子彈列車」名導、雷恩葛斯林 推出好萊塢動作喜劇

為了紀念旗下的Carrara系列腕表，推出60周年，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）寫下新紀錄，攜手「子彈列車...

台北也能買到樂沐的蛋糕！今年母親節奢華蛋糕還有這些

疫情解封後的第一個母親節需要好好慶祝，主打精緻飲食的餐飲業者所推出的限量母親節蛋糕，在用料、口感、外觀上樣樣講究，由於製...

話題時裝品牌助陣！Blackpink性感炸裂音樂節

韓國女團Blackpink不斷改寫紀錄，繼日前於美國科切拉音樂節（Coachella）演出，獲得全球粉絲高度關注，並讓表演片段成為Youtube有史以來最多觀看次數後。Blackpink二度登上了Coachella舞台，此次更有話題時裝品牌助陣，讓Jennie、Lisa、Jisoo和Rose的造型，性感指數破表。

一次吃蕎麥麵＋天婦羅！「金子半之助×二月半」聯名了

來自日本的「金子半之助」，本次攜手台北蕎麥麵名店「二月半そば」，聯名推出「鴨南蠻蕎麥麵定食」、「牛五花蕎麥麵定食」、「野...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦