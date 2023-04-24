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寫下新紀錄！TAG Heuer聯手「子彈列車」名導、雷恩葛斯林 推出好萊塢動作喜劇
為了紀念旗下的Carrara系列腕表，推出60周年，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）寫下新紀錄，攜手「子彈列車」名導大衛雷奇（David Leitch）、品牌大使雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和Vanessa Bayer共同完成了鐘表史上第一部好萊塢動作喜劇「THE CHASE FOR CARRERA 」。
在這部鐘表史上第一部好萊塢動作喜劇中，雷恩葛斯林演出他自己，故事設定由於他實在太喜歡Carrara系列計時碼表，所以在拍攝完成後，遲遲不肯歸還給飾演道具師的Vanessa Bayer，因此上演了飛車追逐的場面。雖說是喜劇，但還是邀請了「子彈列車」名導大衛雷奇來操刀，因此無論細節還是場景調度，都比照了好萊塢電影規模，讓人不敢相信竟是出自鐘表品牌TAG Heuer的企劃。而且傳統動作片中常見的飛車追逐橋段，正好也呼應了Carrara系列就是為了賽車運動而生；同時經過雷恩葛斯林詮釋的新表款，更有著現代簡約設計魅力。
而由雷恩葛斯林和Vanessa Bayer共同演出，以Carrara系列表款為靈感的5分鐘動作喜劇「THE CHASE FOR CARRERA 」，也選在日前的倫敦慶祝活動上首映。包括了主演者和導演，以及TAG Heuer品牌大使Jacob Elordi、Madelyn Cline和Alexandra Daddario也都分別戴上Carrara系列新款腕表出席。品牌全球執行長Frédéric Arnault亦表示「我們想向最初的設計致敬，同時為其增添現代感，並將其帶入一個新時代，我為團隊提出的 Glassbox設計感到自豪」。
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