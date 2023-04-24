世界經典文學改編「小王子」音樂劇台北場終演倒數

由C MUSICAL製作與聯合數位文創主辦的音樂劇「小王子」，自4月1日起於台北「PLAYground空總劇場」開演，吸引上千名觀眾進場觀看，當中不乏影視名人，如「美國女孩」，導演阮鳳儀、三立主播劉宸希、藝人林依晨、曾少宗、李杏、周定緯、李京恬等人都到場支持，有「小王子」忠實粉絲表示：「不管看了幾次，都還是會被小王子的純真感動。」。目前台北場已進入最後倒數階段，趕緊把握機會購票入場觀看！

C MUSICAL製作的音樂劇「小王子」，改編自韓國同名音樂劇，卻以中文版「反攻」韓國時，引發迴響。在韓國Interpark售票網中，獲得9.7分高度評價。今年C MUSICAL決定挑戰長銷紀錄，一口氣要演出36場，首週再度創下好口碑，4月6日當天適逢「小王子」出版80週年，聖修伯里充滿寓意的故事轉換為音樂劇的形式演出，當日到場欣賞的金鐘影后李杏便表示：「聽到『小王子』書中那些經典的文句被演員重新詮釋後，體驗到是更特別的感動。」、曾少宗也說：「整場都戲都沒有移走目光，現場樂手及演員能量十分觸動，許多場景也都和自己的人生有所共鳴。觀戲後讚不絕口的「美國女孩」，導演阮鳳儀也提到：「很適合和家人一起來看，是闔家觀賞且可以看好幾次的戲。」

「小王子」的故事及音樂是能夠跨越年齡限制，打動所有人的經典作品。攝影 ／林育全、圖／C MUSICAL提供

觀眾年齡層和族群更是多元，學生、情侶、親子組合都會進場觀賞，更體現「小王子」的故事及音樂是能夠跨越年齡限制，打動所有人的經典作品。目前台北場演出已進度最後倒數階段，尚未進場觀看的民眾趕緊把握機會購票，一同遇見你我心中的小王子。