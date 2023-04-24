台北也能買到樂沐的蛋糕！今年母親節奢華蛋糕還有這些

疫情解封後的第一個母親節需要好好慶祝，主打精緻飲食的餐飲業者所推出的限量母親節蛋糕，在用料、口感、外觀上樣樣講究，由於製作量有限，需提前預購，成為今年母親節蛋糕的奢華選項。

由曾獲「亞洲最佳女主廚」榮銜的陳嵐舒擔任主理人的「樂沐糕餅舖」，今年特別推出母親節限定「莓果花園」蛋糕，台北僅在位於信義區新光三越A9館的gubami Social餐廳獨家販售。

「莓果花園」蛋糕為雪白的牛奶慕斯蛋糕穿上一襲莓紅，搖曳味蕾的輕盈果香，搭佐三層內餡，巧妙融合綜合莓果可可甘納許，以法國巧克力經典品牌法芙娜之「孟佳里極品可可豆」，加入草莓、紅醋栗、覆盆子三種莓果果泥，再拌入新鮮果粒，造就清爽果香與濃郁內餡，細膩堆疊起法式風味。即日起至4月30日，凡預購可享9折優惠價1,242元（原價1,390元外加運費），可去電gubami Social預訂。

由台灣高級時裝「夏姿．陳」創辦人王陳彩霞所打的「采采食茶CHA CHA THÉ Cuisine」，今年母親節推出3款獨家限量商品，不僅推出2款風格截然不同的母親節蛋糕，也運用法式料理手法淬鍊出法式澄清熬雞精，提供不同母親節禮物的選擇。

備受 CHA CHA THÉ Cuisine 饕客們喜愛的「煙燻巴斯克蛋糕」，今年特別選在母親節上市，注入荷蘭煙燻香氣搭配法國奶油製成，經過慢烤後散發淡雅迷人的煙燻味，夾帶著一絲核果香氣，口感紮實、滑順，尾韻飄散著清甜煙燻與怡人奶香。「煙燻巴斯克蛋糕」每個售價999元，第二件享7折。

「莓果鐵觀音聖多諾黑」蛋糕使用采采食茶「重烘焙鐵觀音茶葉」為茶香底蘊，製作於鐵觀音的卡士達奶餡與戚風蛋糕，並揉合著覆盆子奶霜與草莓大黃根果醬，譜出淡雅、和諧、微酸甜的口味，最後底部鋪上海鹽布列塔尼酥餅，帶出怡人不膩口的豐富香氣。6吋每個售價1,280元。

「法式澄清熬雞精」6入禮盒由主廚使用頂級新鮮老母雞與大量蔬菜慢火熬煮出金黃色澤雞高湯，再使用細火長時間熬煮，逐步進行冷卻、去除油脂，濃縮後進行澄清，並加入牛肝菌與蟲草花、何首烏提煉風味，最後淬鍊出珍貴的法式澄清熬雞精。單盒售價880元。

此外，「米其林主廚超市Breeze Super」也攜手烘焙甜點名店「法朋」，也以法國最負盛名的「法國艾許ÉCHIRÉ奶油」，發想創作「花燦艾許奶油霜」蛋糕。7吋「花燦艾許奶油霜蛋糕」因食材皆為新鮮限定，每日製作量有限，需提前預購，每個預購價1,980元，取貨日為4月27日起到5月14日每週四、五、六、日。

有別於市面上一般蛋糕以打發鮮奶油裝飾蛋糕體，「花燦艾許奶油霜」蛋糕使用法國艾許奶油，搭配大武山新鮮雞蛋，創作出濃郁乳香及綿密口感的艾許奶油霜花，滿滿地裝飾在蛋糕體頂端，呈現出繁花似錦的春之巴黎絕美景色。