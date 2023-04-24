話題時裝品牌助陣！Blackpink性感炸裂音樂節

韓國女團Blackpink不斷改寫紀錄，繼日前於美國科切拉音樂節（Coachella）演出，獲得全球粉絲高度關注，並讓表演片段成為Youtube有史以來最多觀看次數後。Blackpink二度登上了Coachella舞台，此次更有話題時裝品牌助陣，讓Jennie、Lisa、Jisoo和Rose的造型，性感指數破表。

相較於第一場的表演，Blackpink在Coachella二度演出，造型更是呈現大辣等級。還邀請了向來以火辣風格著稱的MUGLER助陣，量身打造了粉紅色緞面貼身服裝，並點綴了無數水鑽，相當亮眼。向來是團內最保守的Jennie卻以露出纖腰，以及胸部側邊挖空的造型現身，性感程度讓粉絲也直呼「看了會流鼻血」。而Jisoo跟Rose的超短迷你裙，更是隨著她們的舞動時，連安全褲都隨時可見，雪白大腿更是成為眾人目光焦點。另外，「人間芭比」的Lisa雖然是身穿長褲，但MUGLER選在靠近大腿根部處，做了鏤空處理，讓人替她擔心是否會走光？

Blackpink二度登上Coachella舞台，身穿MUGLER量身打造了粉紅色緞面貼身服裝，成為眾人目光焦點。圖／摘自微博

法國傳奇時裝品牌MUGLER近期屢屢成為話題，不僅Blackpink表演時穿，日前鄭秀文獲得香港金像獎影后寶座時，也身穿了和H&M聯名的馬甲式黑薄紗禮服登台，姣好身材曲線畢露，讓粉絲都大呼不可思議。而MUGLER與H&M的聯名系列，即將於5月11日上市，在此之前品牌特別選在紐約舉辦活動，由超模Irina Shayk領軍，穿上話題新作走秀，而台灣的時裝KOL莫莉也受邀參與。

Blackpink二度登上Coachella舞台，有話題時裝品牌MUGLER助陣，讓Jennie、Lisa、Jisoo和Rose的造型，性感指數破表。圖／摘自instagram

Blackpink Lisa身穿MUGLER量身打造了粉紅色緞面貼身服裝。圖／摘自instagram

Blackpink Lisa身穿MUGLER量身打造了粉紅色緞面貼身服裝。圖／摘自微博

Blackpink Rose身穿MUGLER量身打造了粉紅色緞面貼身服裝。圖／摘自instagram

Blackpink Jisoo身穿MUGLER量身打造了粉紅色緞面貼身服裝。圖／摘自instagram

Blackpink Jennie身穿MUGLER量身打造了粉紅色緞面貼身服裝。圖／摘自instagram

超模Irina Shayk領軍，穿上MUGLER與H&M的聯名系列服飾走秀。圖／H&M提供

超模Irina Shayk領軍，穿上MUGLER與H&M的聯名系列服飾走秀。圖／H&M提供