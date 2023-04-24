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一次吃蕎麥麵＋天婦羅！「金子半之助×二月半」聯名了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「野菇蕎麥麵定食」使用清爽的野菇湯，吃得到鴻喜菇、美白菇。圖／金子半之助提供
「野菇蕎麥麵定食」使用清爽的野菇湯，吃得到鴻喜菇、美白菇。圖／金子半之助提供

來自日本的「金子半之助」，本次攜手台北蕎麥麵名店「二月半そば」，聯名推出「鴨南蠻蕎麥麵定食」、「牛五花蕎麥麵定食」、「野菇蕎麥麵定食」等3款新品，一次就能品嚐到「特製蕎麥麵＋天婦羅」的日式組合。另外為慶祝新品上市，凡身份證有「2個7」，即可享新品升級套餐77折優惠，最高現省121元。

「二月半そば」創辦人羅小平，過去曾於日本百年蕎麥麵店師傅平島健二麾下修業，後於台北開設「二月半そば」，並邀請平島健二駐店傳授道地的日式蕎麥麵。如今二月半そば已成為台北的人氣蕎麥麵。此次金子半之助攜手二月半そば所推出的聯名產品中，將蕎麥麵以冷沾醬、熱沾湯同時上桌的型態呈現。其中「冷沾醬」是以柴魚片高湯、淡口醬油、味醂、糖及昆布熬煮而成，滋味濃郁。至於熱沾湯則共有3款不同口味，創造出不同定食的差異變化。

「鴨南蠻蕎麥麵定食」中的熱沾湯是以宜蘭鴨桃鴨為主角，在醬油風味高湯中，搭配香煎鴨肉還有以鴨油煸香的鮮甜長蔥，味道鮮甜馥郁。「牛五花蕎麥麵定食」使用主廚特製的牛五花湯，藉由香醇的湯汁與蕎麥麵組合，帶來飽滿的香氣。「野菇蕎麥麵定食」則使用清爽的野菇湯，吃得到鴻喜菇、美白菇的脆口質地。同時3款定食均搭配金子半之助的「精選天婦羅盛合」，包含有鳳尾蝦、日本舞菇、青龍、蓮藕與海苔，一次體驗經典滋味的組合。

3款聯名定食自4月26日起於金子半之助新光A8店、微風北車店、台南南紡店限定販售。「鴨南蠻蕎麥麵定食」每套449元，「牛五花蕎麥麵定食」每套439元，「野菇蕎麥麵定食」每套399元。在4月26日至5月15日期間，凡身份證件上有2個7（身份證字號、生日、住址皆可），點蕎麥麵新品系列升級套餐享77折優惠，最高現省121元。此外，5月1日前加入會員，可獲得「母親節雙人套餐88折」電子優惠券，雙人套餐原價1,128元，優惠價992元。

「鴨南蠻蕎麥麵定食」中的熱沾湯是以宜蘭鴨桃鴨為主角，每套449元。圖／金子半之助提供
「鴨南蠻蕎麥麵定食」中的熱沾湯是以宜蘭鴨桃鴨為主角，每套449元。圖／金子半之助提供
「金子半之助」攜手「二月半そば」，推出「天婦羅＋蕎麥麵」的組合定食。圖／金子半之助提供
「金子半之助」攜手「二月半そば」，推出「天婦羅＋蕎麥麵」的組合定食。圖／金子半之助提供

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