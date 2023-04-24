迎勞動節故宮周一特別開館 羅漢、趙孟頫寫蘇東坡吸睛

五一勞動節連假即將來臨，原因應新冠肺炎疫情周一休館的國立故宮博物院，在5月1日(星期一)勞動節當天南北院區皆特別開館，歡迎勞工朋友來故宮欣賞國寶。

故宮北部院區「國寶聚焦」系列展覽每季選展一件國寶級書畫，讓民眾可聚焦欣賞，目前正推出元趙孟頫書〈行書赤壁二賦冊〉，透過對趙孟頫其人、其言、其藝的梳理，勾勒並傳達元代書畫巨擘對蘇軾的敬仰之情。3月底推出的「梵蒂岡宗座圖書館珍藏」暨「明清宮廷藏書」特展為故宮近兩三年間最大型國際借展，東西方國寶文物互相輝映，值得一遊。