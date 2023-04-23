酸菜鍋＋大螃蟹超鮮 「冬鄉小廚」新菜單加碼送蛋糕

隨著母親節將至，曾獲高雄「大港鍋王」共鍋組冠軍的「冬鄉小廚」推出新版「遼寧鍋」、「抽刀肉」等特色新品，並規劃適合小家庭共享的母親節套餐，4月28日前訂位，還加贈母親節蛋糕，讓民眾用餐時光更顯豐富。

冬鄉小廚推出「鍋王雙人套餐」，每套6,800元。記者陳睿中／攝影

冬鄉小廚自1999年創立，主打預約制的酸白菜火鍋。其中關鍵的「酸白菜」，乃是延續主廚奶奶的故鄉「遼寧」的作法，經多道工序自製而成。此次菜單中新增的「遼寧鍋」，即是自家家族的特殊吃法，將酸菜白肉鍋與海鮮結合，藉由添加螃蟹、干貝、蝦米等海味，更添湯頭的鮮度與層次。

冬鄉小廚此次推出的「鍋王雙人套餐」，即是以遼寧鍋為基礎，搭配有活體大海蟹、台灣帶皮五花豬、抽刀肉、手工溫體豬肉丸、日本大乾干貝、澎湖日曬紫菜等食材，還有冬鄉老味拼盤、冠軍野生喬木山茶、手作甜點等品項，更添整體完整性。

「遼寧鍋」是將酸菜白肉鍋與螃蟹等海鮮結合的創意吃法。記者陳睿中／攝影

限於鍋王套餐中供應的「抽刀肉」，乃是遼寧當地的飲食文化。過去遼寧豬肉販會肩扛長椅與豬五花逐戶叫賣。當有人需要時，就會將豬五花擺在長椅上，接著抽出腰間長刀，以「抽拉」的刀法將五花肉切片，故名為「抽刀肉」。冬鄉小廚即是將帶皮五花肉煮熟後，修邊去皮，再切成厚片上桌。搭配遼寧鍋湯底，讓油脂與酸白菜相互搭配，風味更加滋潤。

厚切上桌的「抽刀肉」，乃是遼寧的傳統飲食文化。記者陳睿中／攝影

針對佳節將至，冬鄉小廚還推出「母親節套餐」方案，鍋底共有酸白菜鍋、鮮干貝鍋、有機紅味噌鍋等3種選擇，搭配上台灣帶皮五花豬、美國Prime雪花牛、日本A5和牛紐約客等肉品，還有手工丸餃、時蔬、眷村味拼盤、秘醬文昌雞等品項。亦可依喜好替換搭配台灣特選梅花豬、台灣霜降松阪豬、北海道大干貝＋紅鑽鮭魚菲力等不同肉品。全套適合3～4人共享。