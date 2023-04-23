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母親節全家鬆一下 FUJI按摩椅雙AI新品上市「現省近4萬」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
FUJI AI雙感知摩術椅，貼身感受使用者身體壓力來源與程度，貼心舒緩緊繃肌肉。圖／FUJI提供
FUJI AI雙感知摩術椅，貼身感受使用者身體壓力來源與程度，貼心舒緩緊繃肌肉。圖／FUJI提供

不管是長輩還是上班族，人人都需要讓生活「鬆」一下，而母親節檔期正是入手按摩產品最佳時機。FUJI按摩椅今年推出全新第3代AI雙感知摩術椅，打造市場獨創的雙重感知系統，運用AI體型感知加上AI智能感知，從體型曲線定位偵測、智慧捕捉壓力疲勞區，雙重感知肩、背、腰3大區塊肌群緊繃壓力程度，並在5吋彩色觸控控制器上直接以顏色標示，快速演算最符合當下疲勞狀態的客製化按摩行程。按摩手法上，搭載AI-5D按摩機芯，搭配獨家專利新一代AI智能系統，以11種仿真手感組合絕技媲美真人按摩。配置於肩、手、足部的氣壓功能，還有內建12組精選自動按摩程序，一鍵啟動5到30分鐘按摩舒壓，瞬間釋放疲憊壓力。另外還有可平躺的舒眠搖籃模式及立體環繞音響，幫助按摩過程更徹底放鬆。FUJI AI雙感知摩術椅市售價128,000元，搶搭母親節檔期促銷價88,800元，現省近4萬。

FUJI AI雙感知摩術椅有柔砂米、天峰藍及冷霧灰3種色系，內建12組精選自動按摩程序，一鍵啟動立即享受按摩舒壓，趕走一天的疲憊壓力。圖／FUJI提供
FUJI AI雙感知摩術椅有柔砂米、天峰藍及冷霧灰3種色系，內建12組精選自動按摩程序，一鍵啟動立即享受按摩舒壓，趕走一天的疲憊壓力。圖／FUJI提供
陶晶瑩、李李仁現場實測AI體型感知+AI智能感知，盛讚自他們代言FUJI以來，品牌AI按摩科技升級超有感。圖／FUJI提供
陶晶瑩、李李仁現場實測AI體型感知+AI智能感知，盛讚自他們代言FUJI以來，品牌AI按摩科技升級超有感。圖／FUJI提供

tokuyo母親節檔期則是以「玩美遊界」為主題，除了新上市的花漾玩美椅TC-510之外，更主打一系列旅行舒壓商品，包括3D摩摩貓溫感揉捏按摩枕TH-305、EyeSleep石墨烯震動溫熱舒眠眼罩TS-077、慢慢揉肩頸按摩器TH-521，更聯名藝術家可樂王設計環遊世界主題插畫周邊，即日起至5月17日，於百貨通路消費滿38,888元，贈聯名小披毯，滿68,888元，贈3D摩摩貓溫感揉捏按摩枕TH-305，還可以6,888元加購Samsonite POLYGON 25吋行李箱。即日起至5月14日於官網下單，除了消費滿38,888元，贈聯名小披毯，還可享消費滿5,000元現折500元（可累折），另外，會員消費不限金額還有機會抽中按摩椅、美腿靴、筋膜槍等多樣好禮。

tokuyo花漾玩美椅TC-510，官網特價59,800元，再贈瑞仕鑽石鍋中華炒鍋32cm。圖／tokuyo提供
tokuyo花漾玩美椅TC-510，官網特價59,800元，再贈瑞仕鑽石鍋中華炒鍋32cm。圖／tokuyo提供
tokuyo 3D摩摩貓溫感揉捏按摩枕TH-305。圖／tokuyo提供
tokuyo 3D摩摩貓溫感揉捏按摩枕TH-305。圖／tokuyo提供
tokuyo EyeSleep石墨烯震動溫熱舒眠眼罩TS-077新色登場。圖／tokuyo提供
tokuyo EyeSleep石墨烯震動溫熱舒眠眼罩TS-077新色登場。圖／tokuyo提供

輝葉按摩椅近期則是推出升級加熱款「COZY FIT律動奇機2.0」，與前一代商品相比，最大特色是新增了兩段式加熱功能，幫助循環，放鬆更有感，另外升級大螢幕觸控面板，搭配遙控器操作，不用彎腰也能輕鬆開關機、調整模式，更方便年長者直覺操作。即日起至輝葉門市、百貨量販櫃位購買律動奇機 2.0，即享優惠孝親價16,800元，再加碼贈送限量石墨烯竹炭護膝，同步推出「引力白」質感色系，更適合媽媽選購。

COZY FIT律動奇機2.0整體長度與寬度不到40公分，10.5公分的高度也方便收納到沙發下。記者黃筱晴／攝影
COZY FIT律動奇機2.0整體長度與寬度不到40公分，10.5公分的高度也方便收納到沙發下。記者黃筱晴／攝影
COZY FIT律動奇機2.0新增兩段式加熱功能。記者黃筱晴／攝影
COZY FIT律動奇機2.0新增兩段式加熱功能。記者黃筱晴／攝影

按摩 AI 母親節

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