藏家必收！大摩典藏珍稀年份第二版 奢藏木盒獨獻台灣

坐擁蘇格蘭最古老橡木桶藏的「老酒銀行」大摩酒廠，限量發行「大摩典藏珍稀年份（The Dalmore Vintages）系列第二版 Vintages 2003／2007」，並以精裝木盒包裝獨獻台灣。「大摩典藏珍稀年份」系列由大摩首席釀酒師理查．派特森（Richard Paterson），於 11 月手工挑選珍稀橡木桶，遵循大摩 50 年傳統熟成工序，展現鮮明的頂級威士忌風韻。

大摩首席釀酒師，理查．派特森表示：「『大摩典藏珍稀年份系列』的第二個年份版本，以Vintage 2003與Vintage 2007彰顯大摩非凡個性，它們從來自世界各地的稀有木桶中卓越而出，是體驗最非凡單一麥芽威士忌的絕佳機會，它不僅是嶄新、永遠不會再現的夢幻酒，同時也仍然是大摩經典。而這個系列將會持續推出，帶給消費者收藏每個珍稀年份的機會。並針對台灣市場推出獨家的精緻大氣的典藏木盒包裝。」

「大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2003」先於美國波本威士忌橡木桶中熟陳之後，再將酒液過桶至 Rivesaltes甜葡萄酒桶、西班牙Matusalem 和 Amoroso 珍稀雪莉桶，以及數量有限的波本酒桶等手工嚴選橡木桶中，使風味臻至絕佳平衡。

酒款散發麥蘆卡蜂蜜、濃郁太妃糖與熟成香草莢的香氣，口感展現溫潤蜂蜜、楓糖糖漿和辛辣的黑色果實風味。尾韻則為陳年蜂蜜、古老英式果醬和甜香料味。「大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2003」台灣限量372瓶，建議售價15,000元 ，裝盛於台灣獨家手工打造、附有Riedel威士忌對杯的精緻黑木盒中。

「大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2007」先於美國波本威士忌橡木桶中熟陳後，接著將酒液過桶至西班牙Matusalem、Apostoles 和 Amoroso珍稀雪莉桶，最後以香甜的瑪莎拉（Marsala）葡萄酒桶等手工嚴選珍稀陳年橡木桶，令風味更加和諧馥郁。

酒款散發蜂蜜、現烤布里歐麵包和薑餅蛋糕的香氣；口感展現橙花蜂蜜、香料與柑橘風味；尾韻則為甜點、碎薑片和肉桂香味。「大摩典藏珍稀年份系列 Vintage 2007」台灣限量5,940瓶，建議售價6,500元，裝盛於台灣獨家的精緻黑色木盒中。

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