快訊

昨才出院說「歡迎來跟我送別」 嘉義市6連霸里長辭世

PLG／豪神又來了！林書豪兄弟對決半場狂轟32分寫新猷

開業逾122年！台南知名鹹粥御用「百年油條」無預警結束營業

家樂福嘉義新榮店5/21結束營業！網友歪樓不捨：店貓要去哪裡？

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福超市嘉義新榮店公告，因租約到期，將營業至112年5月21日圖／摘自綠豆嘉義人
家樂福超市嘉義新榮店公告，因租約到期，將營業至112年5月21日圖／摘自綠豆嘉義人

家樂福又有超市分店要結束營業！臉書粉絲團「綠豆嘉義人」稍早貼出家樂福超市嘉義新榮店的公告，表示因租約到期，將營業至112年5月21日，同時提醒顧客可至鄰近的民族店、仁愛店、北門店、以及嘉義店繼續消費。

業者表示，此次家樂福超市嘉義新榮店單純是因為租約到期無法續租而結束營業，但緊接著4月26日鄰近的家樂福超市民族店就會開幕，屆時位於嘉義的2家量販店與4家超市店都會同步推出開幕優惠活動。民族店店舖有超過800平方公尺，且有石二鍋、福勝亭、鞋全家福、快剪店等店鋪同步進駐，是嘉義最大的超市店。

有趣的是，關店消息一出在臉書粉絲團除了掀起一波懷舊回憶風潮之外，更多人關心的是「店貓要怎麼辦？」據了解，被大家暱稱為店貓的一隻虎斑貓其實是固定在附近出沒的浪貓，但因為固定有人餵養，且部分家樂福超市顧客看到也會買貓食給牠加菜，所以經常會在店舖內外出沒。新榮店的店員表示，因為是浪貓，也沒辦法直接帶走，就看之後附近民族店開幕，有沒有緣分可以引導牠到新的店舖再續前緣。另外，也有傳聞指出，嘉義新榮店的原址接下來將改由全聯承租。

家樂福超市嘉義新榮店公告，因租約到期，將營業至112年5月21日。圖／摘自嘉義多一點
家樂福超市嘉義新榮店公告，因租約到期，將營業至112年5月21日。圖／摘自嘉義多一點
家樂福超市嘉義新榮店結束營業消息一出，大家最關心的竟然是「店貓」。圖／摘自綠豆嘉義人
家樂福超市嘉義新榮店結束營業消息一出，大家最關心的竟然是「店貓」。圖／摘自綠豆嘉義人

嘉義 家樂福 浪貓

延伸閱讀

嘉義家扶愛心園遊會 郭健安等10自強兒童受表揚

逛家樂福驚見手推車上多「1新設備」 網大讚貼心：老顧客福音

嘉義男殺妻兒後輕生 1家4口3死次子送醫急救 鄰居還原凶案經過

家樂福民族店4月底將成立 還有餐廳等進駐

相關新聞

開業逾122年！台南知名鹹粥御用 「百年油條」無預警結束營業

創立於1901年、位於台南保安街的「百年油條」，日前無預警結束營業。開業至今逾122年的「百年油條」，已傳承至第三代，獨...

星巴克「買一送一」又來了！只有一天、趕快揪喝

星巴克「買一送一」又來了！星巴克4月份大放送，繼4月6日開工日、10日、17日祭出「買一送一」優惠後，再度宣布於4月24...

家樂福嘉義新榮店結束營業 在地民眾最關心的竟是貓？

家樂福又有超市分店要結束營業！臉書粉絲團「綠豆嘉義人」稍早貼出家樂福超市嘉義新榮店的公告，表示因租約到期，將營業至112...

巨城掀懷舊風？繼鬥牛士「這品牌」再進駐 網友意外：賣鬧喔

難道新竹巨城購物中心近期餐飲新進櫃掀起懷舊風？繼「鬥牛士經典牛排」進駐巨城7樓開幕後，預告同樣是當年學生時代常吃的回憶「...

購物美食娛樂皆滿足 帶媽咪到高雄最美Outlets逛街挖寶

有別於過去三年疫情來大眾避免外出或到餐廳用餐，只能在家簡單慶祝母親節。迎接疫情解封後第一個母親節，SKM Park Ou...

Isaac「酸菜魚三明治」登場！雞腿排吐司「限時半價」

台灣近期掀起「酸菜魚」熱潮。來自韓國的連鎖早餐「Isaac」即呼應台灣消費者的喜好，推出全台唯一的「酸菜魚三明治」，為民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦