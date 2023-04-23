家樂福嘉義新榮店5/21結束營業！網友歪樓不捨：店貓要去哪裡？
家樂福又有超市分店要結束營業！臉書粉絲團「綠豆嘉義人」稍早貼出家樂福超市嘉義新榮店的公告，表示因租約到期，將營業至112年5月21日，同時提醒顧客可至鄰近的民族店、仁愛店、北門店、以及嘉義店繼續消費。
業者表示，此次家樂福超市嘉義新榮店單純是因為租約到期無法續租而結束營業，但緊接著4月26日鄰近的家樂福超市民族店就會開幕，屆時位於嘉義的2家量販店與4家超市店都會同步推出開幕優惠活動。民族店店舖有超過800平方公尺，且有石二鍋、福勝亭、鞋全家福、快剪店等店鋪同步進駐，是嘉義最大的超市店。
有趣的是，關店消息一出在臉書粉絲團除了掀起一波懷舊回憶風潮之外，更多人關心的是「店貓要怎麼辦？」據了解，被大家暱稱為店貓的一隻虎斑貓其實是固定在附近出沒的浪貓，但因為固定有人餵養，且部分家樂福超市顧客看到也會買貓食給牠加菜，所以經常會在店舖內外出沒。新榮店的店員表示，因為是浪貓，也沒辦法直接帶走，就看之後附近民族店開幕，有沒有緣分可以引導牠到新的店舖再續前緣。另外，也有傳聞指出，嘉義新榮店的原址接下來將改由全聯承租。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言