家樂福嘉義新榮店5/21結束營業！網友歪樓不捨：店貓要去哪裡？

家樂福又有超市分店要結束營業！臉書粉絲團「綠豆嘉義人」稍早貼出家樂福超市嘉義新榮店的公告，表示因租約到期，將營業至112年5月21日，同時提醒顧客可至鄰近的民族店、仁愛店、北門店、以及嘉義店繼續消費。

業者表示，此次家樂福超市嘉義新榮店單純是因為租約到期無法續租而結束營業，但緊接著4月26日鄰近的家樂福超市民族店就會開幕，屆時位於嘉義的2家量販店與4家超市店都會同步推出開幕優惠活動。民族店店舖有超過800平方公尺，且有石二鍋、福勝亭、鞋全家福、快剪店等店鋪同步進駐，是嘉義最大的超市店。