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購物美食娛樂皆滿足 帶媽咪到高雄最美Outlets逛街挖寶

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
結合購物、美食、娛樂的SKM Park Outlets高雄草衙全年提供平均3折起優惠，相當適合母親節逛街購物、聚餐的場域。圖／SKM Park Outlets提供
結合購物、美食、娛樂的SKM Park Outlets高雄草衙全年提供平均3折起優惠，相當適合母親節逛街購物、聚餐的場域。圖／SKM Park Outlets提供

有別於過去三年疫情來大眾避免外出或到餐廳用餐，只能在家簡單慶祝母親節。迎接疫情解封後第一個母親節，SKM Park Outlets高雄草衙觀察，館內各式主題餐廳預約母親節聚餐訂位大幅提升3成，在社交活動變得頻繁後，對於穿著打扮的需求隨之增加。對此，SKM Park Outlets高雄草衙匯集館內20大品牌推出送禮提案，不論是精品包款、保養彩妝、服飾鞋款、質感家居用品、3C家電等，都可以在這裡找到適合的母親節禮物，也可趁著Outlet價，為自己添購春夏行頭。

在Outlets商場逛街購物的好處，就是可買到折扣幅度有感的商品，作為送禮，也可以讓送禮內容組合更多更豐富。作為全館3折起的SKM Park Outlets母親節送禮推薦，包括「COACH」春季新品上市，商品全面5折起；「MICHAEL KORS」新品5折，過季商品4折，單筆兩件以上享優惠，滿額再享現折優惠。「ICB/23区」折扣商品再降一折；「The Cosmetics Company Store」雅詩蘭黛集團化妝品複合店，集團精選商品5折起。「KANGOL/NEW ERA」全品項2件再9折；「Nespresso」Vertuo POP原價5,900元，特價4,700元，購買咖啡機並加購任50顆膠囊即享300元現折優惠。

經過了辛苦的三年疫情，今年更值得好好吃頓飯為母親節慶祝，SKM Park Outlets高雄草衙精選聚餐優惠專案，包括「TGI FRIDAYS」即日起至5月15日推出母親節雙人分享餐2,199元、四人派對分享餐4,099元；「瓦城」4人主廚推薦餐(7道招牌菜色＋4人份米飯無限享用＋飲品任選4杯)美味價3,100元；「添好運」4人餐推薦價2,698元(原價2,819元)；「涮乃葉」4月26日至5月31日限定雙和牛吃到飽餐728元。母親節還要有應景蛋糕才算完整，即日起吳寶春麥方店、奇可烘焙、涮乃葉、小茶栽堂開放母親節蛋糕預購，價格從520元到990元不等，各種蛋糕滿足不同媽媽們的口味喜好。

5月14日母親節當天，下午14:00於戶外街區泡泡Disco前方向媽媽送上一個溫暖擁抱，即可免費獲得康乃馨花束一支，數量有限送完為止。此外，五月假日精彩表演活動周周不間斷，除了戶外街區人氣打卡景點搭配每周假日限定的夢幻泡泡聲光秀、4月30日（日）、5月13日（六）、5月27日（六）15:00-15:30邀請繽紛嘉年華踩街藝術團隊、巴西女郎、缺席舞團，接連帶來一系列熱情四溢的嘉年華表演。

此外，消費滿額再抽豪華大禮，即日至5月31日期間持會員卡消費滿2,000元有機會抽中價值49,800元的「tokuyo Mini完美椅PLUS按摩椅TC-292」。持會員卡、SKM Park Outlets聯名卡消費達指定門檻再兌換家電、廚具好禮。

COACH春季新品上市，商品全面5折起。圖／SKM Park Outlets提供
COACH春季新品上市，商品全面5折起。圖／SKM Park Outlets提供
COACH春季新品上市，商品全面5折起。圖／SKM Park Outlets提供
COACH春季新品上市，商品全面5折起。圖／SKM Park Outlets提供
MICHAEL KORS新品5折，過季商品4折，單筆兩件以上享優惠，滿額再享現折優惠。圖／SKM Park Outlets提供
MICHAEL KORS新品5折，過季商品4折，單筆兩件以上享優惠，滿額再享現折優惠。圖／SKM Park Outlets提供
The Cosmetics Company Store雅詩蘭黛集團化妝品複合店，集團精選商品5折起。圖／SKM Park Outlets提供
The Cosmetics Company Store雅詩蘭黛集團化妝品複合店，集團精選商品5折起。圖／SKM Park Outlets提供
ICB／23区折扣商品再降一折。圖／SKM Park Outlets提供
ICB／23区折扣商品再降一折。圖／SKM Park Outlets提供
KANGOL、NEW ERA全品項2件再9折。圖／SKM Park Outlets提供
KANGOL、NEW ERA全品項2件再9折。圖／SKM Park Outlets提供
Nespresso Vertuo POP原價5,900元，特價4,700元，購買咖啡機並加購任50顆膠囊即享300元現折優惠。圖／SKM Park Outlets提供
Nespresso Vertuo POP原價5,900元，特價4,700元，購買咖啡機並加購任50顆膠囊即享300元現折優惠。圖／SKM Park Outlets提供

母親節 疫情

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