購物美食娛樂皆滿足 帶媽咪到高雄最美Outlets逛街挖寶

有別於過去三年疫情來大眾避免外出或到餐廳用餐，只能在家簡單慶祝母親節。迎接疫情解封後第一個母親節，SKM Park Outlets高雄草衙觀察，館內各式主題餐廳預約母親節聚餐訂位大幅提升3成，在社交活動變得頻繁後，對於穿著打扮的需求隨之增加。對此，SKM Park Outlets高雄草衙匯集館內20大品牌推出送禮提案，不論是精品包款、保養彩妝、服飾鞋款、質感家居用品、3C家電等，都可以在這裡找到適合的母親節禮物，也可趁著Outlet價，為自己添購春夏行頭。

在Outlets商場逛街購物的好處，就是可買到折扣幅度有感的商品，作為送禮，也可以讓送禮內容組合更多更豐富。作為全館3折起的SKM Park Outlets母親節送禮推薦，包括「COACH」春季新品上市，商品全面5折起；「MICHAEL KORS」新品5折，過季商品4折，單筆兩件以上享優惠，滿額再享現折優惠。「ICB/23区」折扣商品再降一折；「The Cosmetics Company Store」雅詩蘭黛集團化妝品複合店，集團精選商品5折起。「KANGOL/NEW ERA」全品項2件再9折；「Nespresso」Vertuo POP原價5,900元，特價4,700元，購買咖啡機並加購任50顆膠囊即享300元現折優惠。

經過了辛苦的三年疫情，今年更值得好好吃頓飯為母親節慶祝，SKM Park Outlets高雄草衙精選聚餐優惠專案，包括「TGI FRIDAYS」即日起至5月15日推出母親節雙人分享餐2,199元、四人派對分享餐4,099元；「瓦城」4人主廚推薦餐(7道招牌菜色＋4人份米飯無限享用＋飲品任選4杯)美味價3,100元；「添好運」4人餐推薦價2,698元(原價2,819元)；「涮乃葉」4月26日至5月31日限定雙和牛吃到飽餐728元。母親節還要有應景蛋糕才算完整，即日起吳寶春麥方店、奇可烘焙、涮乃葉、小茶栽堂開放母親節蛋糕預購，價格從520元到990元不等，各種蛋糕滿足不同媽媽們的口味喜好。

5月14日母親節當天，下午14:00於戶外街區泡泡Disco前方向媽媽送上一個溫暖擁抱，即可免費獲得康乃馨花束一支，數量有限送完為止。此外，五月假日精彩表演活動周周不間斷，除了戶外街區人氣打卡景點搭配每周假日限定的夢幻泡泡聲光秀、4月30日（日）、5月13日（六）、5月27日（六）15:00-15:30邀請繽紛嘉年華踩街藝術團隊、巴西女郎、缺席舞團，接連帶來一系列熱情四溢的嘉年華表演。

此外，消費滿額再抽豪華大禮，即日至5月31日期間持會員卡消費滿2,000元有機會抽中價值49,800元的「tokuyo Mini完美椅PLUS按摩椅TC-292」。持會員卡、SKM Park Outlets聯名卡消費達指定門檻再兌換家電、廚具好禮。