開業逾122年！台南知名鹹粥御用 「百年油條」無預警結束營業

創立於1901年、位於台南保安街的「百年油條」，日前無預警結束營業。開業至今逾122年的「百年油條」，已傳承至第三代，獨門家傳手藝不但令老饕們津津樂道，也是包括阿堂鹹粥、大勇街無名鹹粥等知名鹹粥店的御用油條供應者。不過由於身為第三代的老闆張庭禎身體欠安，第四代年紀尚輕，還在念大學，無以為繼之下，只好宣布結束營業。

「百年油條」店裡只賣油條這一項商品，光靠單項商品就在台南街頭屹立百年，台南人不僅吃鹹粥配油條，也會將油條淋上肉燥配飯，吃杏仁茶、喝麻辣鍋時，也少不了這一味。

消息一出，網友紛紛惋惜「以後阿堂、大勇街無名等等知名鹹粥店，應該會很傷腦筋吧？」、「太突然了吧」、「沒得吃了」。