Isaac「酸菜魚三明治」登場！雞腿排吐司「限時半價」

台灣近期掀起「酸菜魚」熱潮。來自韓國的連鎖早餐「Isaac」即呼應台灣消費者的喜好，推出全台唯一的「酸菜魚三明治」，為民眾帶來酸辣麻香的滋味。另外因應勞動節到來，即日起「辣子雞腿排吐司」原價99元，優惠價49元。

「酸菜魚」源自中國重慶，乃是當地著名料理。本次的Isaac所推出的「「酸菜魚三明治」使用鮮凍酥炸的鱈魚排，配搭醋溜香麻的特製酸菜與起司，一同夾入以韓國奶油煎香的吐司之中，香氣濃郁並帶有溫和的酸麻辣香，每份89元，限定於5月1日至5月31日期間供應。