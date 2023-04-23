點睛品、周大福 母親節為媽媽獻上永不凋零的鑽石花

溫馨五月母親節將至，周大福與點睛品均以珍貴的金屬與鑽石，為天下母親獻上永不凋零的花朵，感謝母親一直關懷備至的愛。點睛品花悅之頌鑽飾，以花草線條為靈感，包括18K白金鑽石耳環、吊墜，以花卉的柔美線條為靈感，聚攏的鑽石猶如花瓣圍繞中央花蕊，周圍再環繞碎鑽，有放大的視覺效果，更顯華麗。另一款設計為捎來好運的四葉幸運草，提供18K白金鑽石戒指、頸鍊、手鍊等不同品項，均以鑲滿碎鑽的花瓣圍繞主鑽，葉瓣線條如花朵般流暢、鑲工細緻，其中手鍊以五朵鑽石小花代表溫暖的五月，成為母親節送禮首選。

周大福母親節珠寶系列以月季花及長春花為設計概念。長春花系列的以18K白色及玫瑰色雙色金質勾勒心形線條與蝴蝶的輪廓，結合鑽石與象徵母愛的渾圓珍珠；月季花的花語有着「愛、感激和敬意」的意思，系列設計則以層層花瓣寓意母親和孩子間的一生羈絆，18K白色黃金刻劃的柔軟花瓣，有的鏤空、有的鑲鑽，層次柔美動人。同時登場的「情繫」單鑽戒指以四顆心組成心形鑲爪，代表組成圓滿幸福的親情、友情、愛情和自愛，襯托T MARK美鑽，也是別具意義的禮物。 周大福18K白色及玫瑰色黃金鑽石珍珠長春花心形線條吊墜、18K白色及玫瑰色黃金美鑽珍珠長春花心形線條耳環。圖／周大福提供 周大福18K白色黃金鑽石月季花耳環。圖／周大福提供 周大福18K白色及玫瑰色黃金鑽石珍珠長春花心形線條垂墜耳環。圖／周大福提供 周大福18K白色黃金鑽石月季花項鍊。圖／周大福提供 點睛品「鑽之頌」花悅之頌為母切線上永不凋零的鑽石花朵。圖／點睛品提供 點睛品「鑽之頌」花悅之頌18K白金鑽石手鍊，66,400元起。圖／點睛品提供 點睛品「鑽之頌」花悅之頌18K白金鑽石頸鍊，53,900元起。圖／點睛品提供 點睛品「鑽之頌」花悅之頌18K白金鑽石耳環，10萬2,400元起。圖／點睛品提供 周大福母親節專屬首飾以長春花為靈感。圖／周大福提供 周大福18K白色黃金鑽石月季花心形耳環。圖／周大福提供