牽手才4年 微風與日本atré分手

日本知名鐵道商場atré，和微風合資在2019年登陸台灣與微風南山一起開幕，經過4年磨合後雙方確定分手，微風表示，「因為合約到期，加上微風南山也有改裝計畫，微風將接手目前atré品牌，之後微風南山將以時尚、藝術為切入做定位。」

時間推回到2019年1月10日微風南山正式開幕，當時微風牽手日本JR旗下的atré合作、在微風南山推出atré海外首店成為一大話題，atré商場位於微風南山2、3、4樓，引進51家品牌，有17家店舖是台灣初登場，當中還有首度來台的藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee禮品店，民眾蜂擁而至排隊買藍瓶咖啡周邊，都已經是記憶中的風景。

其實，微風與atré的分開百貨界並不意外，微風南山atré開幕後，雙方合作、宣傳分道揚鑣各走各的路，難見合作夥伴的親密關係就算了，甚至有種分外的疏離感，當時業界便在推算「個性不合」的雙方，待合約到期後，也就是說再見的時候。

微風南山atré從最初的MLD台鋁、瑪黑家居到niko and...等主力話題店逐一撤出離開，微風南山也從開幕之初的餐飲高達45%占比，至後來餐飲下修轉型精品化，隨著近期333畫廊進駐微風南山atre 3樓，微風也表示，微風南山將推出時尚與藝術結合的商場。