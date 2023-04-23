蘇富比、佳士得預展接連登台 聚焦稀世珠寶與名家珍藏

迎接疫情過後更為國際化的拍賣市場，蘇富比（Sotheby's）與佳士得（Christie's）即將於在日内瓦、紐約、香港登場的重點拍賣作品，本周輪番來台預展。蘇富比4月21、22日於台北展出總值逾二億美元的精選拍品，來自紐約現當代藝術、日内瓦及紐約瑰麗珠寶及珍貴名表等專場。佳士得香港2023 年春季拍賣台北預展則是於4月22、23日舉辦，同場展出5月將登日內瓦的「海蒂霍頓的璀璨世界」精選拍品，預計將會是史上估價最高和規模最龐大的單一私人珠寶珍藏系列拍賣。

佳士得香港春季拍賣暨國際精選拍品的台北預展，於4月22日起至23日止，共計展出近400件拍品, 總價值逾73億台幣。本次鑑賞重點為中國瓷器及藝術品的領銜之作清乾隆鬥彩蒼龍教子圖夔龍耳抱月瓶，常玉「在椅子上攀爬的猫；裸女（雙面畫）」，張大千「雲峰古寺」。近期因回顧展和路易威登話題聯名的日本藝術家草間彌生（Yayoi Kusama）亦有多件深具代表性的作品展出。這次台北預展也久違地展出十數件精品包款，包括領銜的愛馬仕霧面香草色短吻鱷皮25公分柏金包附黃金配件，因為珍稀皮革申請過海關不容易，相當難得。

佳士得本季鑽石珠寶相當有看頭。低估價高達5,500萬港元的4.83克拉豔彩藍色內無瑕鑽石，是這本次最高價的珠寶；一對15.73及15.23克拉D色無瑕及內無瑕TYPE IIa鑽石耳環，估價1,800萬港元起；飽和度極高的黃橙色「THE GOLDEN FLAME」8.92克拉豔彩黃橙色內無瑕鑽石戒指，估價2,000萬港元起；還有一枚6.48克拉緬甸天然鴿血紅紅寶石及鑽石戒指也不容錯過。部分即將於5月於日內瓦拍賣登上「海蒂霍頓的璀璨世界」私人珠寶珍藏專拍的大件珠寶也同場見客，包括一條氣派奢華的天然翡翠珠及鑽石項鍊，以及一條Harry Winston的三排珍珠項鍊，扣頭鑲嵌11.15克拉的Fancy Light等級改良式明亮切割TYPE IIa枕型粉鑽。

蘇富比此次來台多件重量級拍品來自將於5月16日舉辦的莫奧斯汀珍藏晚間拍賣專場（The Mo Ostin Collection），領銜焦點雷內馬格利特（René Magritte）「光之帝國」、畢卡索（Pablo Picasso）1965年大尺幅「風景」、尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1984年「Moon View」及塞西麗布朗（Cecily Brown）「Free Games for May」都是首度亮相亞洲。唱片業界傳奇人物莫奧斯汀掌理華納音樂逾30年、引領唱片業50年間，將音樂從傳統產業成功轉型為普普文化中最具影響力的事業；而他不僅對音樂藝術具有出色的品味，視覺藝術品味也不遑多讓。專場晚拍與次日日拍將呈獻馬格利特、畢卡索、Willem de Kooning、Cy Wwombly等大師傑作。