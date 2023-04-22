跟著彩娟、劉詩詩這樣戴 拼圖風珠寶變身美背好朋友！

夏日即將來臨，越來越多展現在外的身體部位，成為展示珠寶的最佳人體舞台。近日便有韓星彩娟、中國女星劉詩詩選擇以幾何拼圖風的珠寶造型，更將珠寶「反著戴」、大秀美背，意外成為本季最值得筆記學習的珠寶造型術。

劉詩詩在為中國女性時尚雜誌BAZZAR拍攝封面時，選擇以正反相連的幾何造型珠寶，運用在胸前項鍊與耳環，不僅正面古色古香、小秀美背的反面同樣高貴性感，相信會在晚宴派對上高度吸睛；彩娟則將同系列的幾何鏤空造型珠寶項鍊破格反戴，自然而然地襯托出頸背線條，回眸一笑、清新脫俗。

原來兩位女星選擇的都是東方珠寶品牌Qeelin的Wulu系列，以「葫蘆」的幾何造型延伸、擴大，並創造出項鍊、開放式手鐲、單邊耳環的多樣化珠寶單品；該系列近日再推出Classic Wulu系列，結合瑪瑙、翡翠等玉石，在細節處創造出紅或綠色的鮮明色彩焦點。