跟著彩娟、劉詩詩這樣戴 拼圖風珠寶變身美背好朋友！

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
沒有特殊妝髮，韓國歌手彩娟僅以簡約的黑白搭配多層次珠寶搭配，展現清新的高雅氣息。圖／翻攝自 IG @ ellekorea（合成圖）
沒有特殊妝髮，韓國歌手彩娟僅以簡約的黑白搭配多層次珠寶搭配，展現清新的高雅氣息。圖／翻攝自 IG @ ellekorea（合成圖）

夏日即將來臨，越來越多展現在外的身體部位，成為展示珠寶的最佳人體舞台。近日便有韓星彩娟、中國女星劉詩詩選擇以幾何拼圖風的珠寶造型，更將珠寶「反著戴」、大秀美背，意外成為本季最值得筆記學習的珠寶造型術。

劉詩詩在為中國女性時尚雜誌BAZZAR拍攝封面時，選擇以正反相連的幾何造型珠寶，運用在胸前項鍊與耳環，不僅正面古色古香、小秀美背的反面同樣高貴性感，相信會在晚宴派對上高度吸睛；彩娟則將同系列的幾何鏤空造型珠寶項鍊破格反戴，自然而然地襯托出頸背線條，回眸一笑、清新脫俗。

原來兩位女星選擇的都是東方珠寶品牌Qeelin的Wulu系列，以「葫蘆」的幾何造型延伸、擴大，並創造出項鍊、開放式手鐲、單邊耳環的多樣化珠寶單品；該系列近日再推出Classic Wulu系列，結合瑪瑙、翡翠等玉石，在細節處創造出紅或綠色的鮮明色彩焦點。

值得留意的是，彩娟的另外兩套造型都選擇了簡約的白色平口上衣或黑色緞面細肩帶小禮服，無需特殊的髮型或彩妝，任髮絲自然飄逸、搭配上耳畔的珠寶耳環或疊加的開放式手鐲，簡約、大方，原來就很迷人。

Qeelin推出Wulu Classic系列，並運用紅瑪瑙與綠翡翠等玉石，創造出微小但吸睛的色彩焦點。圖／Qeelin提供
Qeelin推出Wulu Classic系列，並運用紅瑪瑙與綠翡翠等玉石，創造出微小但吸睛的色彩焦點。圖／Qeelin提供
劉詩詩近日登上中國女性時尚雜誌BAZZAR、並選擇配戴了Qeelin的Wulu系列項鍊。圖／翻攝自 IG @ qeelinjewellery
劉詩詩近日登上中國女性時尚雜誌BAZZAR、並選擇配戴了Qeelin的Wulu系列項鍊。圖／翻攝自 IG @ qeelinjewellery
韓國歌手彩娟（右）、中國女星劉詩詩分別選擇將珠寶「反戴」大秀美背，意外成為值得學習的珠寶造型術。圖／翻攝自 IG @ ellekorea、qeelinjewellery（合成圖）
韓國歌手彩娟（右）、中國女星劉詩詩分別選擇將珠寶「反戴」大秀美背，意外成為值得學習的珠寶造型術。圖／翻攝自 IG @ ellekorea、qeelinjewellery（合成圖）
Qeelin推出Wulu Classic系列，並運用紅瑪瑙與綠翡翠等玉石，創造出微小但吸睛的色彩焦點。圖／Qeelin提供
Qeelin推出Wulu Classic系列，並運用紅瑪瑙與綠翡翠等玉石，創造出微小但吸睛的色彩焦點。圖／Qeelin提供

珠寶 女星 彩妝

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