新北市美術館園區開放 藝術家今揭幕公共藝術

新北市美術館戶外園區開放第二周，今舉辦「草原曼波」活動，多件公共藝術作品首次亮相，新美館揭幕儀式由副祕書長龔雅雯致贈感謝狀予藝術家李再鈐，對其為新美館創作新作〈種子〉，並捐贈〈對立與和諧〉作品給新美館表達感謝，李再鈐也感性分享自己雖年歲已高但還能有作品留供美術館典藏，感到榮幸。

龔雅雯表示，新北市美術館興建工程及開館籌備工作目前尚在持續進行中，但經市府相關局處的共同努力，周邊環境整備工作階段性完成。為及早提供市民朋友新的藝文休憩場域，同時作為美術館藝術推廣及建立觀眾連結的基地，4月15日起階段性對外開放第一期戶外園區及部分空間，也規劃了多項展演活動，民眾可體驗這座結合藝術、生態、運動休閒的藝術園區。

此次新美館園區開放共有種子、形色與色、島嶼路徑及聲紋4件委製新作首次公開亮相。長期定居於新北市金山的96歲資深藝術家李再鈐特別創作新作〈種子〉，融合藝術家自身的在地觀察、生命經驗及個人造型美學。

另藝術家曲德義和周代焌聯手繪製於藝術街坊洗手間的作品形色與色、島嶼路徑，以抽象性色彩及古地圖捲軸般的圖像為基底，運用馬賽克拼貼，營造理性與感性兼具的空間氛圍。以聲音為媒材的新作聲紋，則是由藝術家Yannick Dauby、蔡宛璇、許雁婷、楊雨樵共同創作。

新北市文化局長張䕒育表示，今、明兩天還有「喃喃大地•音樂會」4至6月期間推出的「探索藝境」及「春遊鶯歌」系列活動也於本週末陸續啟動。5/6、5/27下午2時將進行公共藝術導覽；6月3日下午，則有《聲紋》創作團隊帶領作品導聆及現場聲音演出。