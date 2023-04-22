開芯、就開心！開放式面盤女表 根本手上的時間寶石

隨著季節正式踏入春日，鐘表品牌漢米爾頓（Hamilton）推出兩款年度新品：愛慕系列石英女表和爵士大師系列Open Heart腕表，透過表帶或面盤的粉紅色澤，長方形的輪廓或開放式面盤設計，呼應春日的生機蓬勃，帶來一段粉嫩的柔美時光。

新款的爵士大師系列Open Heart腕表具有特別的半開放式面盤：無論是七到八點鐘方形的三角形讓人一窺機芯的魚鱗紋打磨修飾，又或是11點到4點鐘方向的刻意鏤空，都讓H-10自動上鍊機芯或隱或現，猶如一襲半透的高級訂製服，性感通透。36毫米的面盤除了經過太陽紋修飾，櫻花粉紅色的面盤，並在指針塗覆以Super LumiNova®夜光塗層，即便夜間或低光源下也能讀取時間，機芯並具備抗磁的Nivachron™擺輪游絲與80小時動力儲存。