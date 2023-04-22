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還原少女般戀愛好氣色！粉紅石英法式珠寶 春夏必備

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
粉紅色常帶來粉嫩、好運的聯想，也成為春夏珠寶造型的戀愛好氣色之選。圖／Boucheron提供（合成圖）
粉紅色常帶來粉嫩、好運的聯想，也成為春夏珠寶造型的戀愛好氣色之選。圖／Boucheron提供（合成圖）

在各種色彩中，粉紅色總帶來稚嫩、新生、討喜的印象。法國高級珠寶品牌Boucheron推出全新Serpent Bohème系列粉紅石英珠寶，將源自1968年的設計賦予玫瑰金與粉紅石英的組合，輕快優雅、玩興十足。

從有線的手持電話、卡帶式隨身聽、魔術方塊、甚至是拍立得相機、遊戲主機，紛紛成為該系列的形象視覺，皮膚黝黑健康的模特兒隨興擺出誇張、雀躍的肢體表情與動作，搭配上粉紅色的服裝和裙擺，復古中又摩登。

Serpent Bohème系列粉紅石英珠寶將包含項鍊、單邊耳環、戒指、手環與一款手表。源自靈蛇的Serpent Bohème系列將蛇首蛻變成為水滴形狀，「水滴」般的橢圓形彼此串接、對稱或不對稱，構成了獨特的幾何構圖，像是單邊耳環的上部鑲嵌了鑽石、而下半部則飾以切割過的粉紅水晶，同樣的設計手法也出現在兩款玫瑰金手環上，以鑽石的閃耀對比上粉紅水晶的澄澈。

一向大膽發揮創意的Boucheron並在此系列推出一只Serpent Bohème系列表款，以圓形玫瑰金金珠滾邊、面盤全鑲鑽的小巧手表，像是將一條鑽石的小河隨身披掛，讓戀愛般的粉嫩好氣色與幸運，涓涓不息。

Serpent Bohème系列耳釘，玫瑰金、鑲嵌鑽石和粉色石英，12萬元。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列耳釘，玫瑰金、鑲嵌鑽石和粉色石英，12萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron推出全新Serpent Bohème系列粉紅石英珠寶，輕快優雅、玩興十足。圖／Boucheron提供
Boucheron推出全新Serpent Bohème系列粉紅石英珠寶，輕快優雅、玩興十足。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列戒指，玫瑰金、鑲嵌鑽石和粉色石英，29萬4,000元。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列戒指，玫瑰金、鑲嵌鑽石和粉色石英，29萬4,000元。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列腕表，玫瑰金、鑲嵌鑽石和粉色石英，133萬元。圖／Boucheron提供
Serpent Bohème系列腕表，玫瑰金、鑲嵌鑽石和粉色石英，133萬元。圖／Boucheron提供
透過多個珠寶單品的疊加與重複運用，將創造出個人的獨特風格。圖／Boucheron提供
透過多個珠寶單品的疊加與重複運用，將創造出個人的獨特風格。圖／Boucheron提供

鑽石 珠寶 粉紅色

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