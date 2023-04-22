一年只有3天可搶！雅詩蘭黛推小棕瓶買1送1、6折加價購

喜歡小棕瓶的粉絲看過來！一年之中，只有3天可以搶，雅詩蘭黛旗下最熱賣的小棕瓶特潤超導全方位修護露，每年都會在5月1日推出優惠，今年從4月29日至5月1日，推出「棕心好友日」，在全台專櫃與官網推出棕心分享摯愛組，買小棕瓶50ml，送30ml與20ml，根本就是買1送1，可以說是年度最優惠。

小棕瓶是雅詩蘭黛最熱賣的場品，能夠修護肌膚，一瓶蘊含7大修護能量，且能持續抗老與保濕，讓肌膚維持在最佳狀態。

今年也特別推出加價購，只要買棕心分享摯愛組，就能以2,699元加購微分子肌底原生露200ml，或年輕無敵膠原霜75ml，一次帶回鐵三角，或是加購任一母親節組合，加碼送價值1,130元好禮，包括特潤超導賦活精萃5ml及特潤超導卸妝精萃膏7ml，或是買棕心分享摯愛組並加購微分子肌底原生露與年輕無敵膠原霜，送價值4,547元的特潤超導賦活精萃5ml、特潤超導全方位修護露15ml、年輕無敵膠原晚霜15ml與特潤全能修護亮眼霜5ml。