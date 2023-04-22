台北富邦銀行新制服新氣象 幕後操刀台灣設計師解密
制服可以不必呆板、制式，但制服肯定代表一間企業、一個組織給人的第一印象，或是「再印象」。為了慶祝與日盛銀行順利合併，台北富邦銀行邀請曾登上紐約時裝周、並打造東京奧運制服的台灣設計師周裕穎合作，設計全新企業制服，進而從第一線的員工為品牌帶來整體嶄新印象。
台北富邦銀行的品牌識別色：藍與綠色成為全新制服的主色調，周裕穎再運用了水彩筆刷的觸感、並結合抽象水彩條紋藝術印花，帶出有別目前台灣金融產業的印象、令人耳目一新。設計師周裕穎則表示，「2004年開始設計制服至今將近20年，設計過包含電信公司、飯店、花博、奧運進場服等，一直想挑戰設計銀行與航空公司制服，很開心能在今年解鎖這個成就。」
曾六度登上紐約時裝周、2014年創立個人品牌JUST IN XX的周裕穎，近年積極融合東方傳統工藝與西方時裝打造出跨界新作，例如周裕穎曾多次與國寶級書法家董陽孜合作，近期除了參與藝術家江賢二的跨界聯展，三月時也再度以《神起少年，接神日》為題、在台北時裝周的開幕主秀參與大秀發表。
而回看本次周裕穎為台北富邦銀行設計的全新制服，選用了白色為主、但加入藍綠雙色的抽象印花，製程中採用省水的數位印花技術，以取代傳統網版印花製造，除了可精準控制染色漿料、也能減少資源浪費、降低對環境的衝擊；五分袖的設計則是考慮到台灣的季節特性，從襯衫領片延伸結成的蝴蝶結式設計，則為制服與襯衫、添多了一份活潑氣息，不僅帶出富邦「誠信、親切、專業、創新」的企業核心，也為傳統的金融產業，從服裝、色彩與整體印象，破舊佈新。
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