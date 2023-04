台北富邦銀行新制服新氣象 幕後操刀台灣設計師解密

制服可以不必呆板、制式,但制服肯定代表一間企業、一個組織給人的第一印象,或是「再印象」。為了慶祝與日盛銀行順利合併,台北富邦銀行邀請曾登上紐約時裝周、並打造東京奧運制服的台灣設計師周裕穎合作,設計全新企業制服,進而從第一線的員工為品牌帶來整體嶄新印象。

台北富邦銀行的品牌識別色:藍與綠色成為全新制服的主色調,周裕穎再運用了水彩筆刷的觸感、並結合抽象水彩條紋藝術印花,帶出有別目前台灣金融產業的印象、令人耳目一新。設計師周裕穎則表示,「2004年開始設計制服至今將近20年,設計過包含電信公司、飯店、花博、奧運進場服等,一直想挑戰設計銀行與航空公司制服,很開心能在今年解鎖這個成就。」

曾六度登上紐約時裝周、2014年創立個人品牌JUST IN XX的周裕穎,近年積極融合東方傳統工藝與西方時裝打造出跨界新作,例如周裕穎曾多次與國寶級書法家董陽孜合作,近期除了參與藝術家江賢二的跨界聯展,三月時也再度以《神起少年,接神日》為題、在台北時裝周的開幕主秀參與大秀發表。