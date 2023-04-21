44歲Melody不怕老！霸氣「年齡只是數字，內在更重要」

對於很多女人來說，常常會因為年齡的關係，可能會讓自己變老，而產生很多焦躁煩惱，但對於已經44歲的時尚媽咪Melody來說，她卻充滿正能量，霸氣地說，「年齡只是一個數字，但是你的心態可以戰勝很多數字」，她認為重點是要充實自己，在忙碌之餘，還是要挪出時間給自己，豐富自己的內在與人生，這樣才是正確的心態。

Melody分享自己，會去逛博物館、上瑜伽課或是去旅行，讓人生變得更豐富，還能為自己的充電，除了外在的保養外，Melody顯然更在意內在的豐富，她認為很多人會怕年齡增長導致外表呈現老態、看起來毫無氣色的樣子，但是靠心態就能戰勝數字。

她鼓勵大家，心態保持健康、開心，明確知道自己要什麼，就可以保持最佳狀態。而因為工作常會吹整頭髮的Melody，也很清楚知道，不能只對頭髮呵護，頭皮肌膚也要注意，因為髮型也關乎整體的印象。