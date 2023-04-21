44歲Melody不怕老！霸氣「年齡只是數字，內在更重要」
對於很多女人來說，常常會因為年齡的關係，可能會讓自己變老，而產生很多焦躁煩惱，但對於已經44歲的時尚媽咪Melody來說，她卻充滿正能量，霸氣地說，「年齡只是一個數字，但是你的心態可以戰勝很多數字」，她認為重點是要充實自己，在忙碌之餘，還是要挪出時間給自己，豐富自己的內在與人生，這樣才是正確的心態。
Melody分享自己，會去逛博物館、上瑜伽課或是去旅行，讓人生變得更豐富，還能為自己的充電，除了外在的保養外，Melody顯然更在意內在的豐富，她認為很多人會怕年齡增長導致外表呈現老態、看起來毫無氣色的樣子，但是靠心態就能戰勝數字。
她鼓勵大家，心態保持健康、開心，明確知道自己要什麼，就可以保持最佳狀態。而因為工作常會吹整頭髮的Melody，也很清楚知道，不能只對頭髮呵護，頭皮肌膚也要注意，因為髮型也關乎整體的印象。
Melody成為資生堂專業美髮的全新必勝無齡大使，她很重視從根源調理頭皮狀態，會使用資生堂專業美髮的活耀未來無限肌能精粹，擁有獨家的髮肌源活耀科技，直接讓頭皮最深層吸收，喚活髮肌源能量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言