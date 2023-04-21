快訊

赴新加坡與老友會面！侯友宜見星國副總理 黃循財：聊得很開心

iPhone解鎖密碼外流就救不回來！竊賊靠1招「永遠鎖死Apple ID」 蘋果官方也沒招

44歲Melody不怕老！霸氣「年齡只是數字，內在更重要」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Melody分享自己心得：年齡只是數字，內在更重要。圖／摘自IG
Melody分享自己心得：年齡只是數字，內在更重要。圖／摘自IG

對於很多女人來說，常常會因為年齡的關係，可能會讓自己變老，而產生很多焦躁煩惱，但對於已經44歲的時尚媽咪Melody來說，她卻充滿正能量，霸氣地說，「年齡只是一個數字，但是你的心態可以戰勝很多數字」，她認為重點是要充實自己，在忙碌之餘，還是要挪出時間給自己，豐富自己的內在與人生，這樣才是正確的心態。

Melody分享自己，會去逛博物館、上瑜伽課或是去旅行，讓人生變得更豐富，還能為自己的充電，除了外在的保養外，Melody顯然更在意內在的豐富，她認為很多人會怕年齡增長導致外表呈現老態、看起來毫無氣色的樣子，但是靠心態就能戰勝數字。

她鼓勵大家，心態保持健康、開心，明確知道自己要什麼，就可以保持最佳狀態。而因為工作常會吹整頭髮的Melody，也很清楚知道，不能只對頭髮呵護，頭皮肌膚也要注意，因為髮型也關乎整體的印象。

Melody成為資生堂專業美髮的全新必勝無齡大使，她很重視從根源調理頭皮狀態，會使用資生堂專業美髮的活耀未來無限肌能精粹，擁有獨家的髮肌源活耀科技，直接讓頭皮最深層吸收，喚活髮肌源能量。

資生堂專業美髮活耀未來無限肌能精粹120ml、2,400元。圖／資生堂專業美髮提供
資生堂專業美髮活耀未來無限肌能精粹120ml、2,400元。圖／資生堂專業美髮提供
時尚媽咪Melody成為資生堂專業美髮全新必勝無齡大使。圖／資生堂專業美髮提供
時尚媽咪Melody成為資生堂專業美髮全新必勝無齡大使。圖／資生堂專業美髮提供
時尚媽咪Melody成為資生堂專業美髮全新必勝無齡大使。圖／資生堂專業美髮提供
時尚媽咪Melody成為資生堂專業美髮全新必勝無齡大使。圖／資生堂專業美髮提供

頭髮 資生堂

延伸閱讀

天熱蛇出沒！嘉義市博物館捕捉眼鏡蛇 路人驚見雨傘節險遭路殺

明明頭髮不少但分線明顯怎麼辦？髮型師親授模糊分線，好習慣讓髮型更蓬鬆

每天頭皮屑多到像下雨！誰說是換季問題？5個原因讓頭皮狂掉屑　其中1原因最多人犯錯

戴安全帽會導致禿頭？你更要小心這2種病才是！

相關新聞

44歲Melody不怕老！霸氣「年齡只是數字，內在更重要」

對於很多女人來說，常常會因為年齡的關係，可能會讓自己變老，而產生很多焦躁煩惱，但對於已經44歲的時尚媽咪Melody來說...

歷經10年研發！藝人張魁研發「海德酒質優化器」將上市

飲酒已成為許多人生活中不可或缺的一部分，而對於喜愛烈酒的人來說，他們更加重視烈酒的質量和口感。藝人張魁歷經10年研發的「...

夢幻樂園香奈兒Première Funfair 昆凌、桂綸鎂也著迷

香奈兒（CHANEL）於1987年推出第一款Première腕表，是品牌邁向製表的里程碑；36年後的今日，這款原創設計再...

梵谷冥誕170周年！紀念款精品鋼筆 大師風格神還原

在人類文化的範疇中，藝術總能超越時間、地理與國界，為人心帶來感動。萬寶龍（Montblanc）與梵谷博物館合作、推出多款...

全台第一顆植物肉珍珠丸誕生！「未來市集」響應地球日

因應環保與健康的市場潮流，大成集團「NEO Foods新創肉」與「Gino Green」於4/22、4/23在未來市集搶...

康寧餐具母親節36折開跑！純白系列餐盤「買二送一」

歷經疫情回歸正常生活後的第一檔母親節，各家搶進拚優惠，康寧餐具即日起至5/31配合全台各大百貨推出「6000元有找」等多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦