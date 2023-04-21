歷經10年研發！藝人張魁研發「海德酒質優化器」將上市

飲酒已成為許多人生活中不可或缺的一部分，而對於喜愛烈酒的人來說，他們更加重視烈酒的質量和口感。藝人張魁歷經10年研發的「海德酒質優化器」即將上市，即日起於嘖嘖平台開賣中。

市面上有許多醒酒類型的產品，像是高頻震盪器、奈米杯等，不僅使用不便，等待時間過長，更沒有標準的使用方法或是清楚的改善情況，這些條件下，並無法真正改善酒的口感。張魁和團隊花費10年時間開發了「海德酒質優化器」，透過特殊蜂巢過濾網，加上多種天然能量礦石精煉成球狀濾材，以物理碰撞細小化液體分子的原理，能有效降低烈酒中沖、嗆、辣的口感。不僅成功獲取美國、德國、新加坡、中國、泰國及台灣專利，也榮獲2018華人菁英發明獎。

海德酒質優化器已於嘖嘖平台開賣中，最低可享有46折優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面或與官方粉絲團查詢 。

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