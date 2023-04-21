夢幻樂園香奈兒Première Funfair 昆凌、桂綸鎂也著迷

香奈兒（CHANEL）於1987年推出第一款Première腕表，是品牌邁向製表的里程碑；36年後的今日，這款原創設計再次回歸，標誌性風格元素經當代美學重新演繹，完美進化。香奈兒也於4月20日於台北舉辦「香奈兒Première Funfair嘉年華體驗活動」，以主題樂園的夢幻氛圍，呈現Première腕表經典元素的全新魅力。香奈兒品牌形象大使桂綸鎂和昆凌，及品牌好友陳柏霖、李沐、周興哲、9M88、Øzi、香港演員袁澧林（Angela Yuen）都現身派對，並由韓國音樂製作人38SUN擔任派對DJ，現場熱鬧非凡。

●昆凌最愛Première超百搭 桂綸鎂著迷射飛鏢

昆凌今天身穿單肩針織套裝配Première腕表，她表示新推出的Première已經取代原本的舊款，成為她所收藏的5隻香奈兒表款中最常上手的腕表，其中還包括17、18歲時媽媽送給她的第一指香奈兒J12腕表。昆凌回憶人生中最難忘的香奈兒時刻，是終於第一次看到期待很久的時裝秀，香奈兒在秀場重現香奈兒女士寓所鏡廳樓梯的震撼感非常難忘。不過被問到什麼場合會配戴Première？她說大方放閃笑說跟老公周杰倫出門約會：「我會忘記時間、不戴表！」

以芳登廣場（Place Vendôme）八角造型為靈感的Première腕表，則讓桂綸鎂回想起20年前第一次獨自旅行到巴黎、一個小女孩站在芳登廣場前覺得這座城市既危險又浪漫的惶恐心情，「我想因為有害怕焦慮的情緒並存，讓整件事更刻骨銘心。」也因此戴上Première腕表能提醒自己保持向前邁進的勇氣。除了Première，平常穿搭中性的桂綸鎂也常配戴同樣是八角造型的Boy Friend，認為香奈兒的腕表不管哪一款，都有同時像是飾品又是腕表的特質，因此也很容易疊戴手環或戒指。

這個猶如香奈兒奇幻樂園的嘉年華現場，也讓昆凌和桂綸鎂相當著迷，昆凌更笑說要是帶小孩來也會搶著玩。所有互動遊戲都融入Première腕表的標誌性風格元素：從猶如遊樂票券的入場邀請函開始，所到之處到處裝飾金色的八角形氣球；皮穿鍊表帶幻化成為環繞貫穿全場的雲霄飛車軌道；打地鼠遊戲機台上八角造型圖騰輪流發光；舉起大力槌用力敲下，燈光會沿芳登廣場圓柱一路亮起向上點亮Première造型燈；爆米花、棒棒糖、蘋果糖葫蘆等小點心當然也沒少；射飛鏢還可5人一起看誰能用三只飛鏢射中代表Première腕表的金色和黑色氣球，則是最讓桂綸鎂著迷的遊戲。台北是香奈兒Première Funfair自杜拜啟程、經上海後的全球第三站，也是最後一站。

●經典Première製表里程碑 細節翻新雋永魅力

Première在法文形容詞字意中，有著首要、卓越的意思，在高級訂製服領域，意指著工坊中首席女裁縫師，而在製表領域，第一款專為女性設計的腕表，就是香奈兒的Première。在Première誕生之前，製表界由男性符碼主導；品牌當時的由香奈兒藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）品味獨具，大膽以N˚5香水瓶蓋與巴黎芳登廣場的八角造型為靈感，以簡約的幾何為女性打造專屬的優雅與前衛。

除了極高辨識度的八角型表盤與切面玻璃，巧妙地了重現香奈兒女士從廣場一隅麗池酒店套房眺望出去的景致，香奈兒更以獨樹一幟的皮革穿鍊交織成彷如手鍊的表帶，致敬經典菱格紋包。表冠鑲嵌圓形縞瑪瑙，沒有時標的黑色漆面表盤上，時間隨著兩根金色指針悠然流淌而過，香奈兒以品牌經典的雙色美學，將時間藝術化繁為簡。