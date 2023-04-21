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夢幻樂園香奈兒Première Funfair 昆凌、桂綸鎂也著迷

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Première Funfair嘉年華吧台設計結合雲霄飛車軌道。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華吧台設計結合雲霄飛車軌道。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）於1987年推出第一款Première腕表，是品牌邁向製表的里程碑；36年後的今日，這款原創設計再次回歸，標誌性風格元素經當代美學重新演繹，完美進化。香奈兒也於4月20日於台北舉辦「香奈兒Première Funfair嘉年華體驗活動」，以主題樂園的夢幻氛圍，呈現Première腕表經典元素的全新魅力。香奈兒品牌形象大使桂綸鎂和昆凌，及品牌好友陳柏霖、李沐、周興哲、9M88、Øzi、香港演員袁澧林（Angela Yuen）都現身派對，並由韓國音樂製作人38SUN擔任派對DJ，現場熱鬧非凡。

●昆凌最愛Première超百搭 桂綸鎂著迷射飛鏢

昆凌今天身穿單肩針織套裝配Première腕表，她表示新推出的Première已經取代原本的舊款，成為她所收藏的5隻香奈兒表款中最常上手的腕表，其中還包括17、18歲時媽媽送給她的第一指香奈兒J12腕表。昆凌回憶人生中最難忘的香奈兒時刻，是終於第一次看到期待很久的時裝秀，香奈兒在秀場重現香奈兒女士寓所鏡廳樓梯的震撼感非常難忘。不過被問到什麼場合會配戴Première？她說大方放閃笑說跟老公周杰倫出門約會：「我會忘記時間、不戴表！」

以芳登廣場（Place Vendôme）八角造型為靈感的Première腕表，則讓桂綸鎂回想起20年前第一次獨自旅行到巴黎、一個小女孩站在芳登廣場前覺得這座城市既危險又浪漫的惶恐心情，「我想因為有害怕焦慮的情緒並存，讓整件事更刻骨銘心。」也因此戴上Première腕表能提醒自己保持向前邁進的勇氣。除了Première，平常穿搭中性的桂綸鎂也常配戴同樣是八角造型的Boy Friend，認為香奈兒的腕表不管哪一款，都有同時像是飾品又是腕表的特質，因此也很容易疊戴手環或戒指。

這個猶如香奈兒奇幻樂園的嘉年華現場，也讓昆凌和桂綸鎂相當著迷，昆凌更笑說要是帶小孩來也會搶著玩。所有互動遊戲都融入Première腕表的標誌性風格元素：從猶如遊樂票券的入場邀請函開始，所到之處到處裝飾金色的八角形氣球；皮穿鍊表帶幻化成為環繞貫穿全場的雲霄飛車軌道；打地鼠遊戲機台上八角造型圖騰輪流發光；舉起大力槌用力敲下，燈光會沿芳登廣場圓柱一路亮起向上點亮Première造型燈；爆米花、棒棒糖、蘋果糖葫蘆等小點心當然也沒少；射飛鏢還可5人一起看誰能用三只飛鏢射中代表Première腕表的金色和黑色氣球，則是最讓桂綸鎂著迷的遊戲。台北是香奈兒Première Funfair自杜拜啟程、經上海後的全球第三站，也是最後一站。

●經典Première製表里程碑 細節翻新雋永魅力

Première在法文形容詞字意中，有著首要、卓越的意思，在高級訂製服領域，意指著工坊中首席女裁縫師，而在製表領域，第一款專為女性設計的腕表，就是香奈兒的Première。在Première誕生之前，製表界由男性符碼主導；品牌當時的由香奈兒藝術總監傑克海盧（Jacques Helleu）品味獨具，大膽以N˚5香水瓶蓋與巴黎芳登廣場的八角造型為靈感，以簡約的幾何為女性打造專屬的優雅與前衛。

除了極高辨識度的八角型表盤與切面玻璃，巧妙地了重現香奈兒女士從廣場一隅麗池酒店套房眺望出去的景致，香奈兒更以獨樹一幟的皮革穿鍊交織成彷如手鍊的表帶，致敬經典菱格紋包。表冠鑲嵌圓形縞瑪瑙，沒有時標的黑色漆面表盤上，時間隨著兩根金色指針悠然流淌而過，香奈兒以品牌經典的雙色美學，將時間藝術化繁為簡。

「Première腕表系列是品牌製表歷史的首部曲。它的誕生於極致創作自由，更開啟了對於『時間魅力』的願景，而這些正是香奈兒所賦予的獨特定義。這款作品是品牌的DNA，也將會是永久流傳的香奈兒符碼。Première的存在超越一只腕表，更是風格典範。」香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt說。在他的重新詮釋之下，新作以更為先進的PVD技術為腕表的金屬部件均勻上色，更為扁平的表冠和翻新的整體比例提供更舒適的配戴經驗，改良的表扣也更為可靠安全。

香奈兒品牌大使昆凌與桂綸鎂體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌與桂綸鎂體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華腕表體驗區。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華腕表體驗區。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友陳柏霖與品牌大使桂綸鎂體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友陳柏霖與品牌大使桂綸鎂體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供
N°5香水經典的八角形瓶蓋是Première腕表設計靈感。圖／香奈兒提供
N°5香水經典的八角形瓶蓋是Première腕表設計靈感。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華的射飛鏢遊戲「Aim Right」。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華的射飛鏢遊戲「Aim Right」。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K 黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K 黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友陳柏霖與品牌大使桂綸鎂體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友陳柏霖與品牌大使桂綸鎂體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友陳柏霖與品牌大使桂綸鎂、昆凌體驗射飛鏢互動遊戲。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌好友陳柏霖與品牌大使桂綸鎂、昆凌體驗射飛鏢互動遊戲。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
芳登廣場俯瞰圖可見獨特的八角造型，是Première腕表設計靈感。圖／香奈兒提供
芳登廣場俯瞰圖可見獨特的八角造型，是Première腕表設計靈感。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌好友周興哲、袁澧林、9m88一起在Première Funfair嘉年華上射飛鏢比賽。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌好友周興哲、袁澧林、9m88一起在Première Funfair嘉年華上射飛鏢比賽。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K 黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K 黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K 黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première腕表原創款，26.1 x 20 x 7.65 毫米18K黃金鍍精鋼表殼、表冠鑲嵌凸圓形縞瑪瑙、黑色漆面表盤、18K 黃金鍍精鋼黑色皮革穿鍊表帶，18萬6,000元。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華腕表體驗區。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華腕表體驗區。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使昆凌出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華入口設計猶如遊樂園的售票亭。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華入口設計猶如遊樂園的售票亭。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使桂綸鎂出席Première Funfair嘉年華活動。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌好友李沐、周興哲體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌好友李沐、周興哲體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華大力槌遊戲「Reach The Top」。圖／香奈兒提供
Première Funfair嘉年華大力槌遊戲「Reach The Top」。圖／香奈兒提供
1937年嘉柏麗香奈兒女士攝於芳登廣場。圖／香奈兒提供
1937年嘉柏麗香奈兒女士攝於芳登廣場。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌好友李沐、周興哲體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供
（由左至右）香奈兒品牌好友李沐、周興哲體驗互動遊戲。圖／香奈兒提供

香奈兒 腕表 品牌

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