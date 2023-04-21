全台第一顆植物肉珍珠丸誕生！「未來市集」響應地球日

因應環保與健康的市場潮流，大成集團「NEO Foods新創肉」與「Gino Green」於4/22、4/23在未來市集搶先推出珍珠丸子，海鮮餅，韓式雞丁三款全新的植物肉與植物海鮮，同步祭出活動打卡送Gino Green蔬食餐廳折價券，現場還有闖關活動加碼送限定扭蛋神秘大獎。

未來市集40+人氣品牌攤位，包括讀蔬會和金色三麥使用NEO Foods新創肉製作美味植物肉料理，歡迎民眾用「吃」來做環保愛地球。平時想品嘗植物肉的美味也可至Gino Green、檀島香港茶餐廳、勝博殿等門市用餐。

在NEO Foods x Gino Green攤位，將可搶先品嘗全台第一顆植物肉珍珠丸，不同於一般珍珠丸使用豬絞肉，加入特製植物成分海鮮漿、蔬菜，吃得到鮮味更顧到健康。此外，搭上韓國飲食流行風潮，韓式雞丁使用獨門韓式醬汁、辣中帶甜，不同於一般油炸處理，以蔬果煨煮方式入味，搭配鮮嫩多汁植物肉雞丁，口感細緻不柴。

有鑑於有限的海洋資源，「植物海鮮」成為全球植物肉大廠發展研發重點。大成NEO Foods新創肉研發的海鮮餅，內含仿真蝦的植物蝦肉，口感Q彈有嚼勁，富含膳食纖維，擁有蝦肉口感也吃的到健康。產業交流講座「綠色論壇」也將提供「鮪魚三明治」，皆由百分之百植物蛋白質製成。

「NEO Foods」由台灣研發團隊組成，其明星產品「NEO蔬食紅燒纖牛肉麵」，曾獲得2022台北國際牛肉麵大賞殊榮，同時拿到2022食創獎的食品創新獎二星。熱銷產品則有碳烤風味的漢堡排、酥脆多汁的鹹蔬雞等，在大成安心購門市和各大電商銷售。

「Gino Green」則是以植物基Plant-based為主題的休閒餐飲，與NEO Foods新創肉合作開發多款高蛋白質、零膽固醇、高膳食纖維的創新料理。招牌BBQ漢堡與蔬植能量碗，口味有巴東牛肉咖哩、泰式檸檬雞、台式三杯雞丁等，全部百分之百植物肉。

「未來市集 Green Together」活動資訊：

日期：4/22～4/23 12:00~19:00

地點：松山車站南側交4廣場（台北市信義區松隆路327號旁）

電話：02-6617-7775