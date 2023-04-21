7-ELEVEN「安心取」推優惠！限時4天網購取貨限量送「11元購物金」

超商取貨是網購族最便利的選擇之一，取貨的同時還能享優惠，更是生活中的小確幸。7-ELEVEN全新「安心取」送購物金活動分別於4月22、23、29、30日登場，至各大網購平台下單並選擇7-ELEVEN取貨，於上述指定4天到店取貨即可獲得11元7-ELEVEN購物金一組，數量有限送完為止，OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，還能直接將購物金存入OPEN POINT App中，不怕小白單遺失還能節省紙張浪費，7-ELEVEN「安心取」加碼活動預估將送出2,200萬元購物金，網購小資族們快筆記，一起手刀搶好康！

7-ELEVEN自2021年領先同業推出「安心取」服務，累積至今已送出高達1.6億元購物金，不僅不定期推出取貨送購物金活動，更響應政府反詐騙政策，透過「門市端預防性宣導」、「安心取線上申訴平台」兩大策略協助防範詐騙包裹，透過6,700家門市提供消費者全台最綿密的安心網購服務網絡。 7-ELEVEN「安心取」服務推加碼優惠，4月22、23、29、30日網購取貨送11元購物金，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN全新「安心取」送購物金活動分別於4月22、23、29、30日登場，到店取貨即可獲得11元7-ELEVEN購物金一組，數量有限送完為止。圖／7-ELEVEN提供