腰瘦！舒淇也太美啦 霸氣紅唇讓性感外露色號曝光

近期接下許多代言的舒淇，頻頻出席各品牌活動，也為雜誌拍攝多組時尚大片，讓許多人都見識到，舒淇的美，真的無可取代。舒淇近期成為TOM FORD BEAUTY 品牌香氛與彩妝形象大使，日前出席大陸上海的品牌活動時，一身黑色禮服，秀出完美腰線，還有薄紗設計，隱約露出內裡黑Bra，一整個性感指數爆表，而且她畫上紅唇的妝容，更顯得霸氣，讓人一看就愛上了。

舒淇表示，很榮幸成為品牌的香氛與彩妝形象大使，她近期也都使用TOM FORD BEAUTY的彩妝，這次出席活動，臉上的紅唇就是設計師唇膏#16 SCARLET ROUGE，相信很快就會斷貨。