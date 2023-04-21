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腰瘦！舒淇也太美啦 霸氣紅唇讓性感外露色號曝光
近期接下許多代言的舒淇，頻頻出席各品牌活動，也為雜誌拍攝多組時尚大片，讓許多人都見識到，舒淇的美，真的無可取代。舒淇近期成為TOM FORD BEAUTY 品牌香氛與彩妝形象大使，日前出席大陸上海的品牌活動時，一身黑色禮服，秀出完美腰線，還有薄紗設計，隱約露出內裡黑Bra，一整個性感指數爆表，而且她畫上紅唇的妝容，更顯得霸氣，讓人一看就愛上了。
舒淇表示，很榮幸成為品牌的香氛與彩妝形象大使，她近期也都使用TOM FORD BEAUTY的彩妝，這次出席活動，臉上的紅唇就是設計師唇膏#16 SCARLET ROUGE，相信很快就會斷貨。
其他也使用了高級訂製四格眼盤#03 BODY HEAT，用眼神電死人，底妝方面，包括時尚高訂濾鏡妝前乳、時尚柔霧高訂遮瑕膏、最上鏡奢華粉底液SPF50/ PA++++、最上鏡奢華時尚氣墊粉餅組與星光蜜粉餅，完全用妝容，呈現出女人的多種面貌。
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