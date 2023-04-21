配客嘉「循環外送袋」攜手Uber Eats「優市」、家樂福「家速配」！限時推環保外送優惠

迎接世界地球日，循環經濟新創團隊PackAge+配客嘉宣布「循環外送袋」服務上線，並與Uber Eats「優市」、家樂福「家速配」搶先合作，提供消費者更環保永續的購物選擇，減少外送所產生的一次性塑膠袋。為加強推廣環保外送，PackAge+配客嘉與兩大外送平台攜手限時祭出循環外送袋優惠活動，鼓勵大眾從源頭減塑，愛護地球環境。

PackAge+配客嘉推出可重複使用的「循環外送袋」，結合既有「網購包裝循環系統」合作的歸還門店，包含全家便利商店、家樂福等4,500間連鎖通路與獨立店家，消費者在使用完循環外送袋後，可到附近的合作門店歸還；使用過的循環外送袋則由配客嘉送往專業清潔場嚴格消毒後，再次投入外送平台循環使用。循環外送袋將有助減少塑膠袋使用量，同時減少碳排放，根據研究顯示，相較一次性包裝，循環包裝的使用可減少近80%的二氧化碳排放量。

PackAge+配客嘉與Uber Eats「優市」首次攜手，即日起至5月4日推出超值「蔬福袋」，以循環外送袋作為外包裝，內容包含當季蔬菜、ReTissue再生衛生紙-浪愛擴散款，優惠價99元，限量500組。購買「蔬福袋」不僅響應環保，同時PackAge+配客嘉旗下品牌ReTissue將捐贈部分金額予「ARTT台灣動物緊急救援小組」幫助全台弱勢貓狗園修繕；消費者拿循環外送袋到全家便利商店歸還，還有機會獲得由PackAge+配客嘉提供的全家Fami!ce霜淇淋一支。

繼去年攜手新北市環保局、家樂福合作新北Ubox循環包裝計畫後，PackAge+配客嘉今年將線上購物平台使用「Ubox循環箱」配送服務，擴大至家樂福「家速配」中和店、板橋店、土城店等3家門市推行循環外送袋，可指定店家使用循環外送袋包裝出貨。搭配「家速配」App一周年活動，5月9日前消費享7大優惠方案，使用完畢後將循環外送袋歸還至全台PackAge+配客嘉歸還點或家樂福20家分店，可獲得家速配100元購物金或家樂福自有品牌inLove黑糖脆脆熱拿鐵即享券一份，數量有限兌完為止。

根據去年外送平台對用戶問卷調查顯示，消費者認為採用環境友善包裝、提升外送效率、採用可重複使用包裝，是外送平台最應採納的永續行動，其中有36%的消費者將「採用可重複使用包裝」選為前3名。PackAge+配客嘉執行長葉德偉表示：「我們從提供電商『網購循環包裝』跨足到與外送平台合作推出『循環外送袋』，是希望將台灣打造成一個零廢棄的循環島，讓任何的一次性商品跟包裝，都可以透過循環服務，變成對消費者較環保的選擇，盼與大眾共同響應源頭減量，從生活中開始實踐環保行動。」